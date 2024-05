Search Circle è una delle funzioni distintive di Android. Questa è un’ottima alternativa a Google per iPhone

Ora puoi effettuare ricerche da qualsiasi schermata del tuo iPhone

10 maggio 2024, 02:18 Aggiornato il 10 maggio 2024 alle 02:23

“Circle to Search”, la nuova funzione di Google che ci permette di cercare tutto ciò che appare al suo interno Il nostro schermo In pochi passi, C’è stata un’espansione in nuovi dispositivi. È stato introdotto per la prima volta quest’anno sul Samsung Galaxy S24, ma ora è disponibile su un’ampia gamma di smartphone Android.

L’implementazione di questa novità in iOS non è stata possibile a causa delle limitazioni imposte dal sistema operativo Apple. Google non ha la stessa libertà di implementare funzionalità nelle sue app. Ma, Come 9to5Google raccoglie le informazionil’azienda ha ideato un’alternativa molto interessante per gli utenti iPhone.



Alternativa a “Cerchio di ricerca”

Usare la funzione “Circonda per cercare” sui dispositivi Android è molto semplice. Possiamo chiamare questa funzione premendo a lungo il pulsante Home o la barra di navigazione. Il passo successivo è cerchiare ciò che vogliamo cercare e il gioco è fatto. Tuttavia, un’alternativa per iPhone può funzionare Pulsante di azione o opzione Tocco indietro.





Scorciatoia “Cerca nello screenshot”.

Il trucco è che entra in scena l’applicazione Shortcuts che si occupa di acquisire uno screenshot e inviarlo a Google Lens per poter successivamente selezionare l’area dell’immagine che ci interessa per avviare la ricerca. Esistono due modi per attivare questa opzione, ma quale scegli dipende dal modello del tuo iPhone.

Se hai un iPhone 15 Pro o superiore, dovrai scegliere il percorso pulsante Start. Se hai un iPhone 8 o successivo con l’ultima versione di iOS, dovrai scegliere il percorso Premi Invio (tocco all’indietro o tocco all’indietro).

Passaggi da seguire su iPhone utilizzando il pulsante di azione

Passaggi da seguire su iPhone utilizzando Back Tap

Cerca “Cerca screenshot” dall’app Foto di iPhone

Il prossimo passo è iniziare a utilizzare questa fantastica opzione. Tieni semplicemente premuto il pulsante di azione o tocca due o tre volte sul retro del tuo iPhone Attiva la scorciatoia “Cerca nel tuo screenshot”.. Seleziona quindi l’area di acquisizione di interesse per visualizzare i risultati della ricerca.

Vale la pena notare che Google Lens ti consente anche di evidenziare il testo catturato e persino di tradurlo in diverse lingue. Come possiamo vedere, questa alternativa non offre la possibilità di selezionare elementi utilizzando un cerchio, ma offre un’esperienza molto simile all’esperienza ‘Cerchio per cercare’ disponibile sui dispositivi Android.

