Trova il tuo spazio di archiviazione a partire da € 6.000

A causa della mancanza di spazio di archiviazione nelle case, una risposta potrebbe essere quella di fornire un luogo comodo e sicuro dove riporre ricordi, mobili o oggetti di uso quotidiano che non trovano posto nella nostra casa. Gruppo verbale Ha la soluzione poiché dispone, in collaborazione con l’Agenzia Immobiliare Tardáguila, di quasi un centinaio di magazzini in vendita distribuiti in zone strategiche di Salamanca con l’obiettivo di facilitare la soluzione di questo problema di spazio.

Attualmente il Grupo Ferpal, società dedicata alla promozione immobiliare e alla gestione immobiliare in tutta la Spagna e con più di trent’anni di aspettativa, offre la possibilità di acquisto, da un lato in via Primero de Mayo. In questa enclave, che si distingue per la sua posizione nel cuore della città, vale la pena notare che gli utenti avranno a disposizione un garage e un parcheggio e potranno caricare e scaricare senza problemi. Esiste invece anche la possibilità di acquistare un ripostiglio in via Maestro Lleó, situato nel quartiere di San José.

Inoltre, il Grupo Ferpal sta attualmente creando altri due spazi dove fornirà anche soluzioni di stoccaggio per gli utenti. Uno di questi sarà in via San Patricio (zona Fonseca), dove saranno venduti 21 magazzini, mentre l’altro, che avrà 28 spazi individuali in vendita, sarà situato in via Candelario (vicino alla stazione degli autobus).

Tutti hanno superfici che vanno dai 4 agli 8 mq e sono dotati di impianti di illuminazione a LED con sensori automatici di presenza. Oltre alla presenza di ventilazione artificiale per evitare odori sgradevoli, di un sistema antincendio e di materiali ignifughi.

L’Agenzia Immobiliare Tardáguila si occupa di commercializzare il prodotto a prezzi molto ragionevoli a partire da 6.000 euro, soddisfacendo le esigenze di ogni utente.

