Tende da sole IKEA | Di’ addio allo spreco di spazio con la tenda da sole: un’invenzione IKEA che blocca il sole e ti rinfresca

Con l’arrivo dell’estate, IKEA presenta i suoi migliori prodotti per godersi la bella stagione in casa. Tra i suoi prodotti più venduti, il colosso svedese propone una tettoia superiore per proteggervi dal calore e dai raggi UV sul vostro terrazzo o balcone. Non perderti questo gioiello decorativo che tutti acquistano.

IKEA anticipa l’estate e lancia i suoi best seller

Il conto alla rovescia verso l’estate è iniziato. Tra qualche settimana appariranno di nuovo il sole e il caldo. Quindi è il momento di prepararsi per godersi al meglio questo periodo dell’anno. I marchi di decorazione hanno iniziato a lanciare prodotti da esterno per la terrazza o il balcone. È il caso di IKEA, che ha già svelato tutta la sua ispirazione per un giardino moderno e funzionale.

Il colosso svedese ha sempre buone idee per rendere la vita più facile ai suoi clienti. Offre infatti soluzioni di design e pratiche per ogni spazio.

Che tu abbia un grande giardino o un piccolo balcone, IKEA avrà sempre ciò che ti serve per renderlo trendy. In effetti, il marchio ha tutti gli accessori più eleganti in circolazione in questo momento. Alcuni sono addirittura diventati dei veri e propri elementi essenziali nel corso degli anni. Da oltre 8 anni IKEA entusiasma gli appassionati di interior design con una delle sue tende. Il modello DYNING è un successo ogni estate.

Baldacchino unico per proteggerti dal sole

L’ombrello Ikea DYNING è ben lungi dall’essere un ombrello ordinario. Si distingue per il suo stile elegante e moderno. Si presenta sotto forma di un panno rettangolare. Dispone di ganci per appenderlo al muro e creare una forma personalizzata che si adatta al tuo spazio. Questa tenda da sole IKEA è un’ottima alternativa alla veranda o al pergolato. Permette di creare una zona d’ombra senza dover effettuare lavori.

Inoltre, questo elegante accessorio aggiungerà un tocco unico al tuo giardino. Ricorda le tettoie dei lussuosi palazzi affacciati sul mare.

Niente più ombrelli ingombranti che non sempre hanno un bell’aspetto. Questa soluzione soddisfa tutti i requisiti per creare un giardino elegante e confortevole. Ti sarà molto utile se desideri avere uno spazio fresco e ombreggiato per tutta l’estate. Puoi invitare i tuoi amici per un barbecue in giardino o consumare un pasto sul balcone.

Miglior prezzo sul mercato

Questo ombrello IKEA ha battuto tutti i record sin dal suo lancio alcuni anni fa. Ogni estate è in cima alle classifiche di vendita.

Come sempre, il colosso svedese propone questo blocco decorativo al miglior prezzo sul mercato. Se questo ha attirato la tua attenzione, puoi acquistarlo a soli € 34,99. Prezzo molto più basso rispetto ad altre marche.

Il rivenditore ha ideato una soluzione economica e di design per ombreggiare il portico o il balcone. Ora sai cosa fare se stai ancora cercando quella gemma rara che ti protegga dal sole!

Per completare il tuo arredamento da esterno, IKEA offre anche una gamma completa di mobili e accessori ultramoderni. Infatti, ha appena lanciato un’ampia gamma di poltrone lounge, tavoli e fioriere contemporanee per creare una vera oasi di pace nella vostra casa.