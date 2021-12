All Stars Brawl de Nickelodeon recibirá un cross-play

a metà dello scorso anno, Nickelodeon Ci ha sorpreso quando ha rivelato che ci sarà un nuovo gioco di combattimento con protagonisti i personaggi dei suoi cartoni animati e dei franchise di Viacom, ed è così che si chiama Nickelodeon All Star Brawl.

Questo titolo ci dà un suggerimento interessante che i fan della serie (i bambini non i bambini) hanno adorato, tuttavia, c’era qualcosa che pensavano mancasse: Voci dei personaggi.

Al momento, non hanno rivelato dettagli sul fatto che questi personaggi avranno delle voci, figuriamoci se queste voci saranno originali o ci saranno cambiamenti importanti, ma fortunatamente questo elemento verrà aggiunto presto al titolo, così come altri elementi. notizie richieste dai fan.

Mentre lo sviluppatore del titolo, Coefficienti di gioco corretto e regolare, Stanno ancora lavorando al progetto, poiché ci sono molti contenuti a venire dopo pubblicazione, come programmato.

Non tutte le sorprese ancora svelate, ma Diego Hernandez, Responsabile tecnico laboratorio di fair play, in trasmissione Hungrybox Si aspettava solo qualcosa per cui la community stava urlando, e i personaggi di All-Star Brawl, a quanto pare, avrebbero avuto i voti.

Questa creatività è iniziata con questa garanzia Gli sviluppatori ascoltano i fan, il che conferma che si sta lavorando a molti nuovi contenuti, come la figura del combattente e livelli.

Soprattutto, tutti questi sviluppi, come detto, saranno annunciati molto presto.

Un’altra conferma è da aggiungere tramite gioco, che consentirà a tutti i membri della community del titolo di giocare tra di loro, indipendentemente dalla piattaforma. Questa funzione dovrebbe essere disponibile in futuro. Primo trimestre del 2022.

Ma come tutto il buon marketing, hanno lasciato il miglior annuncio alla fine (anche se questo non è esplicitamente dichiarato), lo sviluppatore ha suggerito che l’altra aggiunta sono le voci del personaggio, che i fan hanno chiesto così tanto, quindi il suggerimento era così chiaro che Hungrybox ha osato confermarlo.