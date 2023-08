Quali squadre si sono già qualificate per la seconda fase della Coppa del Mondo di basket FIBA?

combattere per questo Coppa del Mondo FIBA ​​2023 È formato. La Francia, attuale seconda classificata olimpica, ha riportato due sconfitte nelle prime due partite. La Germania, uscita a sorpresa dalla scorsa edizione, è stata la prima a qualificarsi per la seconda tappa, dove sul podio ci sono anche concorrenti come Stati Uniti o Spagna.

Di seguito esaminiamo le squadre che si sono già qualificate per il prossimo turno della Coppa del Mondo di basket FIBA ​​2023, cosa aspettano i concorrenti e chi sono già state eliminate.

Le squadre si sono qualificate per la seconda fase della Coppa del Mondo di basket FIBA ​​2023

Germania

La squadra ha guidato Dennis Schröder Mantiene il buon record agli Europei del 2022, dove vince la medaglia di bronzo. Con un nucleo costituito dalla base elettrica, fratelli Franz e Moritz Wagnere il centro Daniele TheissLa Germania è arrivata prima in un complesso Gruppo E con tre vittorie. Candidato alla medaglia.

Canada

La squadra allenata dagli spagnoli Jordi Fernández È entrato nella Coppa del mondo di basket FIBA ​​2023 come uno dei favoriti per vincere il titolo e una partita è stata sufficiente per confermarlo. La schiacciante vittoria sulla Francia alla sua prima apparizione (95-65) ha confermato che il Canada prende sul serio questo torneo e che Gilgios Alexander Tea Aspira ad essere il miglior giocatore del torneo. La Spagna sta già aspettando il prossimo.

Spagna

L’attuale campione mondiale ed europeo e giocatore numero uno nel ranking FIBA ​​si trova nuovamente ad affrontare un grande torneo con sconfitte. Come al solito con Sergio Scariolo, la forza del gruppo ha superato i suoi difetti. La Spagna si è già qualificata alla seconda e prima fase del girone, grazie alle vittorie contro Costa d’Avorio e Brasile. I loro avversari nel turno successivo saranno Canada e Lettonia.

stato unito

Steve Kerr ha tessuto una selezione senza stelle ma versatile e più adattabile al basket FIBA. Il risultato nelle prime due partite è stato impeccabile: due vittorie su Grecia e Nuova Zelanda e un biglietto per gli ottavi del Gruppo A. E i loro rivali nella fase successiva saranno Montenegro e Lituania.