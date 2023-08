Fonti: Safety Hamlin taglia 53 giocatori di Bills

Autorità PalestineseLettura: 5 minuti.

Secondo fonti anonime di AP, Damar Hamlin è stato nominato nel roster finale dei Buffalo Bills.

Orchard Park, New York – Profondità Lo ha fatto il manager dei Buffalo Bills, Damar Hamlin, come ha confermato martedì all’Associated Press una persona a conoscenza diretta della decisione.

La persona ha parlato a condizione di anonimato perché i Bills non hanno annunciato i tagli finali per restringere il roster a 53 giocatori. NFL Network ha riferito per la prima volta di Hamlin, il cui tentativo di riprendere la carriera da giocatore era prossimo al completamento dopo un’esperienza di pre-morte durante una partita contro i Cincinnati Bengals a Cincinnati a gennaio.

Sebbene il direttore generale Brandon Bean abbia sottolineato che potrebbero ancora essere apportate modifiche al roster prima che i Bills aprissero la loro stagione contro i New York Jets l’11 settembre, ciò che è innegabile è il coraggio dimostrato da Hamlin nel raggiungere il traguardo del suo ritorno ripristinando un backup. Il ruolo dietro i debuttanti Micah Hyde e Jordan Boyer.

Damar Hamlin (3), sicurezza dei Buffalo Bills, corre in campo prima dell’allenamento nel campo di allenamento della squadra a Pittsford, New York, il 26 luglio 2023. Foto AP/Adrian Krause

Quello che era iniziato come un tema patriottico di “Preghiere per Hamlin” si è trasformato in un elogio per Hamlin, che ha messo da parte accenni di disagio ad ogni fase della sua guarigione. È un viaggio che ha portato il 25enne dal coma farmacologico dopo un arresto cardiaco e dalla necessità di rianimazione in campo, al tornare in campo lanciando pugni e lanciando a tutta velocità durante l’allenamento e tre apparizioni pre-campionato in una delle violenze più iconiche degli sport professionistici in Nord America.

“Ho preso la decisione che volevo giocare e, sai, non è stata una scelta di nessuno se non mia”, ha detto Hamlin del suo stile dopo una partita a tre nella vittoria di apertura pre-campionato di Buffalo contro gli Indianapolis Colts tre anni fa. . “Allora quando vedrai i miei stivali allacciati, il mio casco e le mie spalline, non ci saranno dubbi.”

Una settimana dopo, nella sua città natale di Pittsburgh, Hamlin fu scelto per scendere in campo come coin-op prima della partita dei Bills contro i Pittsburgh Steelers.

“È stato un momento davvero speciale, come un momento fortuito, come se la vita avesse chiuso il cerchio per me”, ha detto dopo la partita, in cui ha completato altri tre contrasti. “È semplicemente indescrivibile.”

Complessivamente, Hamlin ha concluso la pre-stagione con nove contrasti in solitaria e un assist, partecipando a 80 scatti in difesa e altri 19 in squadre speciali.

L’allenatore Sean McDermott si è assicurato il posto di Hamlin nel roster due settimane fa dicendo che il giocatore non aveva molto da dimostrare.

“Dal mio punto di vista non medico, penso che abbia soddisfatto tutti i requisiti al riguardo”, ha detto McDermott. “C’è stato abbastanza spettacolo per dire che ha fatto bene e ne è uscito sano.”

La domanda ora è quanto tempo avrà a disposizione quando tornerà nel ruolo di riserva. La vasta esperienza di gioco di Hamlin nella sua seconda stagione NFL lo scorso anno (13 partite iniziate) è stata il risultato del riempimento del vuoto dopo che Hyde ha subito un infortunio al collo a fine stagione.

Non importa quanto poco o quanto tempo di gioco vedrà contro i Jets, il recupero di Hamlin avrà chiuso il cerchio in prima serata. Si è fatto male durante la trasmissione di lunedì sera, e The Bill ha aperto lunedì sera quello che dovrebbe essere un tributo teatrale carico di emozioni al 22° anniversario dell’11 settembre.

Hamlin ha affrontato ogni fase del suo recupero – dal suo rilascio dall’ospedale l’11 gennaio alla notizia che i medici gli avevano permesso di riprendere la pratica a fine aprile e la sua prima pratica imbottita il 31 luglio – concentrandosi su un momento alla volta.

Guardare così tanto avanti, ha detto, sarebbe emotivamente faticoso. Allo stesso tempo, Hamlin non era nemmeno il tipo che si guardava indietro quando aveva a che fare con l’attenzione nazionale che aveva attirato.

“Onestamente, mi piace fare l’intero processo sotto una roccia, riprendermi e poi tornare quando mi sento meglio”, ha detto una volta Hamlin. “Ma penso che ci sia forza nell’attraversare il processo davanti agli occhi di tutti. Mostrare vulnerabilità, mostrare forza, mostrare perseveranza, e queste sono le cose che mi piace rappresentare.”