Boris Becker ha annunciato di essere il nuovo allenatore dell’Holger Röhn

Berlino (AFP) – La leggenda tedesca Boris Becker è diventata il nuovo allenatore del giovane giocatore danese Holger Rohn, ex numero uno del mondo e vincitore di sei titoli del Grande Slam, lo ha annunciato oggi, giovedì, sulla rete Eurosport.

Il 55enne Becker ha dichiarato: “Sono il nuovo allenatore di Holger Röhn. È un diamante grezzo che deve essere lucidato”.

“Siamo in contatto da molto tempo e sono orgoglioso che abbia scelto me”, ha detto Baker, che è stato commentatore televisivo da quando è stato rilasciato dal carcere lo scorso dicembre.

Becker, che ha allenato Novak Djokovic dal 2013 al 2016, conferma: “Mi piacciono questi tipi di giocatori dal temperamento forte”. Non si allena da sei anni.

Nel 2022, Baker ha scontato otto dei 30 mesi ricevuti per aver violato le leggi sulla bancarotta nascondendo beni per 3,1 milioni di dollari per evitare di pagare i suoi debiti. È stato estradato in Germania a dicembre.

“È uno dei migliori giovani talenti nel mondo del tennis e mi impegnerò a tirare fuori il meglio da lui”, ha aggiunto il tre volte vincitore di Wimbledon.

Il 20enne Ron quest’anno ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros e a Wimbledon, e lo scorso agosto ha raggiunto il quarto posto mondiale, la migliore classifica storica per un tennista danese.

Ma i suoi risultati recenti sono stati deludenti, poiché ha debuttato in quattro degli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato.

