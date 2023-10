Fonte: Jimmy Garoppolo dei Raiders (dietro) non giocherà contro i Bears

espLettura: 3 minuti.

Possibilità di retrocessione per la NFL di Madrid Rodrigo Vez racconta come le trattative porteranno il football americano nella capitale spagnola.

Maresciallo di Campo Jimmy Garoppolo dei Las Vegas Raiders non giocherà la partita di domenica contro i Chicago Bears a causa di un infortunio alla schiena, ha detto giovedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Garoppolo non si è allenato mercoledì a causa dell’infortunio riportato nella vittoria della settimana 6 di Las Vegas contro i New England Patriots.

Jimmy Garoppolo dei Las Vegas Raiders si riscalda prima della partita contro i Green Bay Packers lunedì 9 ottobre 2023 a Las Vegas. David Becker/AP Foto

La partita di domenica a Chicago vedrà probabilmente la presenza di quarterback di riserva sia per i Raiders (3-3) che per i Bears (1-5). Il quarterback dei Bears Justin Fields potrebbe iniziare in modo discutibile a causa di un pollice lussato, inserendo il debuttante Tyson Bagent nella formazione titolare. Domenica Brian Hoyer ha preso il posto di Garoppolo. Tuttavia, il debuttante Aidan O’Connell iniziò per i Raiders nella sconfitta della settimana 4 contro i Los Angeles Chargers, quando Garoppolo fu messo da parte per una commozione cerebrale.

Garoppolo si è infortunato nel drive finale dei Raiders del primo tempo, ma è rimasto in partita. C’era un evidente dolore al timpano quando si è afferrato la parte bassa della schiena destra. Non è tornato in campo dopo l’intervallo (è partito in ambulanza con ancora addosso i pantaloni da gioco) e i Raiders lo hanno descritto come fuori per un infortunio alla schiena.

Ha portato i Raiders in vantaggio per 13-3 nel primo tempo, ma Hoyer ha giocato il secondo tempo. Hoyer era 6 su 10 per 102 yard contro i Patriots, incluso un passaggio da 48 yard al ricevitore esordiente Trey Tucker in terza e 4 che è stata la partita più lunga da scrimmage dei Raiders in questa stagione.

In cinque partite, Garoppolo ha tirato per 1.079 yard e completato il 68,0% dei suoi passaggi, con sette touchdown e otto intercettazioni, il massimo della NFL. Ha un passer rating di 82,6 e un QBR complessivo di 48,3.

Paul Gutierrez di ESPN ha contribuito a questo rapporto.