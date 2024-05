Il rimbalzo della palla e gli errori fatali alimentano le polemiche sulla tecnologia nel tennis soddisfazione

La seconda fase di maestri della roma 1000, Lo stand è riservato ai grandi nomi che non possono ricoprire il ruolo a causa di problemi di programmazione. Djokovic, Nadal, Swiatek e compagni saranno presenti sul campo più grande del torneo, mentre il resto delle stelle sarà lasciato sul secondo campo. Ma questo è giovedì, nel giro finale della tribuna, si sono affrontati i numeri 67 e 91 del ranking ATP. Ha la sua interpretazione e il gioco ha le sue polemiche.

La spiegazione è che l’attuale numero 91 del ranking è uno dei più grandi tennisti della storia italiana, Fabio Fognini. Il veterano, ex giocatore della top-10, ha concluso i suoi giorni nel circuito all’età di 36 anni e si è guadagnato una wild card per giocare nel torneo più importante del suo paese. E La polemica è stata dovuta ad un errore grave del direttore di gara in uno dei momenti più tesi.

Fognini stava vincendo 6-4, 3-6, 3-1 sul britannico Daniel Evans quando si è guadagnato un break point contro di lui. Ha mandato un dritto molto potente sulla linea che il suo avversario non è riuscito a raggiungere. Era così stretto che la palla rimbalzò fuori. Evans se ne è accorto immediatamente e ha chiesto all’arbitro veterano Mohamed El Hayani di venire a controllare.

Il guardalinee in fondo al campo aveva chiamato Malla, ma Lahyani, dopo essere entrato in campo, è rimasto fedele alla sua decisione. Evans ha cercato di convincere l’arbitro a cambiare idea ed è entrato in un’accesa discussione. Tanto che Al-Lahyani una volta gli disse: “Non urlare contro di me!” In un certo senso, la rabbia di Evans era giustificata. Se l’arbitro avesse detto male, Evans avrebbe preso il break e avrebbe servito più tardi per il 3-3 Sul tabellone. Nel terzo set Fognini ha vinto 6-2.

Prima che il gioco riprendesse, Evans stava ancora discutendo con Lahyani, La trasmissione televisiva ha mostrato che la palla rimbalzava chiaramente. Ma non è servito a nulla perché Roma Masters 1000 non utilizza alcun tipo di tecnologia per le linee.: Viene utilizzato il metodo tradizionale, che è il punto di vista dei righelli della linea della sedia.

Dall’introduzione di Occhio di Falco a metà degli anni 2000, lI tornei su terra battuta sono sempre stati esclusi perché la palla rimbalzando su quella superficie lascia il segno. Ciò non accade su terreni duri o erba. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più tornei terrestri utilizzano qualche tipo di tecnologia.

I giudici di fine linea nel tennis



Infatti, l’ATP aveva annunciato un anno fa che a partire dalla prossima stagione non ci sarebbero stati più i giudici di linea in campo e che tutte le giocate controverse sarebbero state risolte con la tecnologia. Sarà un sistema automatico in cui né il giocatore né l’arbitro riceveranno una risposta. E non è nemmeno una soluzione magica: anche la tecnologia commette errori, come abbiamo visto quest’anno a Miami, e in questo caso l’arbitro di presidenza non può cambiare la decisione.

La tecnologia nota come Electronic Line Calling Live (ELC), che chiama automaticamente le palline, è stata utilizzata per la prima volta alle ATP Next Gen Finals 2017 e nel giro di pochi mesi diventerà la norma. “La tradizione è fondamentale nel tennis e i guardalinee hanno svolto un ruolo importante nel corso degli anni”, ha affermato il presidente dell’ATP Andrea Godinzi nell’aprile 2023. “Tuttavia, abbiamo la responsabilità di innovare utilizzando le nuove tecnologie e il nostro sport merita la forma di arbitraggio più precisa. ” Quando annunciò che non ci sarebbero state battute in futuro.