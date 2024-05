Andy Murray riceve una wild card per il Purdue Challenger | Giro dell’ATP

Il britannico Andy Murray

Murray torna sul ring al Purdue Challenger

Il 36enne riceve una wild card per l’ATP Challenger 175

10 maggio 2024

Jared Wickerham/Tour ATP

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Andy Murray gareggerà per la prima volta dopo aver subito un infortunio alla caviglia a Miami quando tornerà in azione all’ATP Challenger Tour 175 a Bordeaux, in Francia, la prossima settimana.

Il tennista 36enne, che ne compirà 37 venerdì prossimo, si unisce al forte gruppo del BNP Paribas Primrose, dove Murray ha ricevuto una wild card. I veterani del Bordeaux Stan Wawrinka e Richard Gasquet, insieme a Sebastien Baez, Tomas Echeverri e Arthur Fels, saranno i tre giocatori più alti nella classifica PIF ATP.

Murray ha vinto tre titoli ATP Challenger Tour lo scorso anno, incluso il 175esimo evento ad Aix-en-Provence, dove ha sconfitto la testa di serie Tommy Paul in una finale di tre set, segnando il primo titolo Challenger dell’ex testa di serie dal 2005.

Murray ha giocato nel Bordeaux Challenger nel 2023, ma è caduto contro Wawrinka al primo turno, la sua unica sconfitta in 16 partite a livello Challenger l’anno scorso. Murray, 46 volte campione dell’ATP Tour, ha vinto titoli anche sui campi in erba di Surbiton e Nottingham.