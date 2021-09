Cuba ha 163 atleti con un posto negli American Junior Games in Cali

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2021 – 00:55

L’Avana, 17 settembre (EFE). Quasi 163 atleti cubani su 344 finalisti si sono qualificati a partire da venerdì per il primo turno degli U.S. Junior Games, che si svolgeranno dal 25 novembre al 5 dicembre a Cali, in Colombia.

Il direttore delle alte prestazioni dell’Istituto Nazionale dello Sport dell’isola, Jose Antonio Miranda, ha spiegato che Cuba spera di aumentare la sua delegazione di 190 o 200 iscritti, perché ci sono ancora qualifiche in atletica, judo e tennis.

Dei contendenti con punti garantiti, sette hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo.

Per la nuova competizione, che riunirà atleti di età inferiore ai 23 anni, Cuba prevede anche corsi di badminton, pallamano, baseball, boxe, canottaggio, ciclismo, tuffi, scherma, ginnastica ritmica, karate e sollevamento pesi.

L’elenco è completato da lotta greco-romana e stile libero, nonché nuoto, nuoto artistico, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico, pentathlon moderno, canottaggio, ping pong, taekwondo, tiro con l’arco, tiro con l’arco, triathlon, vela e beach volley.

All’evento di Cali sono attesi 3.800 atleti in 39 discipline.

I Giochi Panamericani saranno il primo grande test delle nuove Olimpiadi che porteranno poi ai Giochi Panamericani del 2023 a Santiago del Cile e porteranno alle Olimpiadi di Parigi del 2024. EFE

