Il Colo-Colo ha pagato a caro prezzo la mancanza di gol perdendo contro il Fluminense

Il Colo-Colo ha generato molte situazioni, ma ha perdonato più volte e ha perso 1-0 contro il Fluminense, campione continentale in carica, nel quarto turno del girone A del Campionato sudamericano Libertadores.

Colo-Colo e Fluminense hanno giocato una partita forte in Cile. Photosport

Tecnico Colcolino Jorge Almirón, non aveva gli squalificati Arturo Vidal e Leonardo Gil, quindi sono scesi in campo con Brian Curtis in porta; Oscar Opazo, Alan Saldivia, Massimiliano Falcone, Eric Wimberg; Esteban Paves, Vicente Pizarro, Cristian Zavala, Marcos Bolado; Carlos Palacios e Damian Pizarro sono sulla buona strada.

Per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, per tutto il primo tempo, l’attuale Coppa dei Campioni è stata del tutto poco chiara, con un chiaro controllo da parte della squadra locale che ha esercitato pressione dal primo minuto.

Selezioni editoriali

1 correlato

Come risultato di questa pressione, il primo passaggio netto è arrivato dai piedi di Bolados, che possedeva la palla per tre quarti del campo avversario, ma quando stava per entrare in area di rigore, l’ha persa senza completare il gioco.

Pochi minuti dopo, al 19′, Zavala colpisce Kaseke con il tiro più nitido, dopo una palla profonda di Paves e un errore di Marcelo, che scivola e lascia l’esterno davanti alla porta, ma il suo tiro finisce a lato. che Fabio ha difeso. .

Curtis è rimasto nella porta dell’Al-Shamal, praticamente da spettatore, fino al 46′, quando si è verificato il primo serio intervento dell’esterno, dopo un passaggio profondo di Ganso che si è concluso con il tiro di German Cano nelle mani del portiere cileno.

Nel seguito, il dominio della palla e degli attaccanti è stato mantenuto per la squadra di casain modi diversi e con Damian Pizarro preoccupato per la partenza dei difensori dell’influenza.

Così, al 65′, Vicente Pizarro sfiora il vantaggio, ma il palo destro dice il contrario dopo un tiro potente all’ingresso dell’area.

Quando sembrava che il gol di Kaseke potesse fallire da un momento all’altro, Un calcio d’angolo si è concluso con un tiro deviato di Marcelo di testa dal difensore Manuel, che ha portato il punteggio sull’1-0 per la squadra tricolore. Un secchio d’acqua fredda sul posto.

La squadra di Almiron ha provato a pareggiare e ha così aggiunto il contributo di Guillermo Paiva e Lucas Cepeda in attacco, ma non è bastato a cambiare le sorti della lotta.

Con questo risultato, Colo-Colo è rimasto in una posizione scomoda, pur contando su se stesso, ma è stato costretto a vincere, soprattutto nel duello contro il Cerro Porteño in Paraguay, suo diretto concorrente per il secondo posto nel Gruppo A della Conmebol Libertadores.

Colo-Colo aggiunge 4 punti (-1), mentre il Fluminense guida con 8 unità (+2). Cerro Porteño (5, 0) e Alianza Lima (3, -1), che mercoledì hanno pareggiato 1-1 in Perù, completano la zona.

Prima di far visita all’Alianza mercoledì prossimo, la squadra di McCall giocherà all’Audax Italiano nel campionato nazionale in cui è settima in classifica.