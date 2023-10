Riusciranno i texani a fermare Houston ad Arlington? Insistere adesso

Venerdì, i Rangers faranno affidamento sul mancino Jordan Montgomery sul monte per Gara 5. Il veterano ha lanciato 6,1 strikeout contro gli Astros domenica scorsa guadagnandosi la vittoria in Gara 1. I texani avranno bisogno più che mai di quel tipo di qualità di lancio se vogliono evitare di andare a Houston sotto 3-2 in una serie al meglio delle sette per Gara 6 questa domenica.