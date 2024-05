Pulsante macchina magica | Cos’è questo “pulsante magico” nell’auto? “Puoi rimediare all’incidente.”

IL Automobili Continuano a fondersi missione Di tutti i tipi, il che aiuta a facilitare Comando responsabile E assicurati comfort Per l’autista e i suoi accompagnatori. Questo sviluppo E guarda pulsanti Dal cruscotto dell’auto, che nel giro di decenni Moltiplicato Pertanto, ha portato all’emergere di utenti Non lo so Alcuni dei suoi articoli e domande su di essi social networks.





Nello specifico, questo è ciò che l’utente Chiedo In un post di L Facebooka cui risponde un altro utente Internet Flirtare: “Se la macchina ce l’ha incidentePotere Annulla il download L’incidente sì Clic Su questo pulsante.” Lo screenshot di questa conversazione accumula più di 6000 Mi piace Su Twitter tra poche ore.

“riciclo dell’aria”

Tra le modalità di climatizzazione c’è una cosa così meravigliosa e poco conosciuta come “riciclo dell’aria” (Codice vettura B Freccia dentro). Questa opzione ti consente di specificare da dove viene riscosso il pagamento. aria chi entra nel sistema Respirazione Dove è diffuso? In altre parole è possibile scegliere se il tipo di aria utilizzata è aria oppure no al di fuori O il dentro Seguace auto.

Deve essere attivato quando si attraversano aree con Elevato inquinamentoCattivo Odoricon suolo Anche fumare. E così via Raccolta differenziata Puoi continuare a utilizzare adattamento Senza mettere a rischio la qualità dell’aria dentro carrello.





Allo stesso modo, come ha spiegato il portale specializzato NuovomotoreE anche questo sistema è davvero utile estate Oppure giornate con temperature elevate. In questi casi si consiglia di attivare adattamento Quindi accendi Raccolta differenziata Quando l’aria comincia a uscire Freddo. In questo modo non solo è possibile ridurre Temperatura Dentro l’auto, però Risparmio di carburante. Allo stesso modo, questo processo può essere utilizzato a volte al contrario Freddo Come l’inverno, riscalda l’auto con Il riscaldamento E attiva il riciclo quando la temperatura è già raggiunta desiderato.

Tuttavia, gli esperti raccomandano NO Mantieni questa modalità attiva più di Dieci minutiDal predetto periodo in poi, dovrà rinnovo L’aria all’interno dell’auto.