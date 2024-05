I miglioramenti domestici possono farti ottenere prestiti – Telemundo New York (47)

NEW YORK – Giovedì l’Internal Revenue Service (IRS) ha ricordato ai contribuenti che alcuni miglioramenti apportati alle loro case potrebbero beneficiare di crediti energetici domestici.

Gli importi dei crediti e le tipologie di spese ammissibili sono ampliati ai sensi dell’Inflation Reduction Act del 2022. I contribuenti che apportano miglioramenti energetici a una residenza possono avere diritto a crediti d’imposta sull’energia domestica.

Cosa dovrebbero sapere i contribuenti

I contribuenti possono reclamare Credito per il miglioramento della casa ad alta efficienza energetica E il Credito di energia pulita residenziale Per l’anno in cui sono state sostenute le spese ammissibili.

I proprietari di case che migliorano la propria residenza principale troveranno maggiori opportunità di richiedere un credito per le spese ammissibili. Possono richiedere i prestiti anche gli affittuari, così come i proprietari di seconde case adibite a residenza. I proprietari di case non possono richiedere questo credito.

L’IRS incoraggia i contribuenti a rivedere tutti i requisiti e le qualifiche in IRS.gov/homeenergy Per apparecchiature ad alta efficienza energetica prima dell’acquisto. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo Sito web dell’energiache mette a confronto gli importi dei crediti per l’anno fiscale 2022 e gli anni fiscali 2023-2032.

Credito per il miglioramento della casa ad alta efficienza energetica

I contribuenti che apportano miglioramenti qualificanti all’efficienza energetica delle loro case dopo il 1° gennaio 2023, possono avere diritto a un credito d’imposta fino a 3.200 dollari.

Nell’ambito dell’Inflation Reduction Act, in vigore dal 1° gennaio 2023, il credito è pari al 30% di alcune spese ammissibili:

Miglioramenti qualificanti dell’efficienza energetica installati durante l’anno che possono includere cose come: Porte esterne, finestre e lucernari. Materiali o sistemi isolanti e di tenuta all’aria.

Spese di proprietà energetica residenziale quali: Scaldabagni a gas naturale, propano o diesel. Forni e caldaie ad acqua calda alimentati a gas naturale, propano o diesel.

Pompe di calore, scaldabagni, stufe e caldaie a biomassa.

Audit energetici domestici per la casa principale.

Il saldo massimo che può essere richiesto ogni anno è:

1.200 dollari per coprire i costi energetici della proprietà e alcuni miglioramenti domestici efficienti dal punto di vista energetico, con limiti su porte (250 dollari per porta e 500 dollari in totale), finestre (600 dollari) e controlli energetici domestici (150 dollari).

$ 2.000 all’anno per pompe di calore, stufe a biomassa o caldaie a biomassa qualificanti.

Il credito non è rimborsabile, il che significa che i contribuenti non possono recuperare più credito di quanto dovuto in tasse e qualsiasi credito in eccesso non può essere riportato agli anni fiscali futuri.

Credito di energia pulita residenziale

I contribuenti che investono in miglioramenti energetici nelle loro case primarie, tra cui solare, eolico, geotermico, celle a combustibile o batterie di stoccaggio, possono beneficiare di un credito d’imposta annuale sull’energia pulita residenziale.

Il credito residenziale per l’energia pulita equivale al 30% dei costi immobiliari di una nuova casa qualificata a energia pulita negli Stati Uniti installata in un periodo compreso tra il 2022 e il 2032.

Le spese ammissibili includono i costi di nuove apparecchiature per l’energia pulita, tra cui:

Pannelli elettrici solari.

Scaldacqua solari.

Turbine eoliche.

Pompe di calore geotermiche.

celle a combustibile.

Tecnologia di accumulo delle batterie (a partire dal 2023).

Le apparecchiature per l’energia pulita devono soddisfare i seguenti criteri per qualificarsi per il credito di energia pulita residenziale:

Gli scaldacqua solari devono essere certificati dalla Solar Rating Certification Corporation o da un ente simile approvato dallo stato applicabile.

Le pompe di calore geotermiche devono soddisfare i requisiti Energy Star in vigore al momento dell’acquisto.

La capacità della tecnologia di accumulo della batteria deve essere di almeno 3 kilowattora.

Questo credito non ha alcun limite di dollari annuale o a vita, ad eccezione del possesso di celle a combustibile.

I contribuenti possono richiedere questo credito ogni anno in cui stabilizzano le proprietà qualificanti a partire dal 1 gennaio 2023 e prima del 1 gennaio 2033.

Si tratta di un credito non rimborsabile, il che significa che l’importo del credito ricevuto non può superare l’importo dovuto in tasse. I contribuenti possono riportare il credito in eccesso non utilizzato e applicarlo a eventuali imposte dovute negli anni futuri.

Quando è il momento di presentare la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono utilizzare… Modulo 5695, Crediti Energetici Residenziali, per rivendicare il credito. Questo credito deve essere richiesto per l’anno fiscale in cui è stata installata la proprietà, non solo quando è stata acquistata.