La Volkswagen inverte il suo piano di licenziare 800 lavoratori in Brasile

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 lug 2023 – 17:16







SAN PAOLO, 23 luglio (EFE). La Volkswagen ha annullato il suo piano di sospendere temporaneamente i contratti di circa 800 lavoratori in uno dei suoi stabilimenti in Brasile a causa della “performance positiva del modello Polo” nel Paese, ha riferito questa domenica la multinazionale tedesca.

“Volkswagen Brasile ha deciso di adeguare le misure di flessibilità per il suo stabilimento di Taubaté”, a San Paolo, “annullando il ‘licenziamento’ di due mesi previsto per il 1° agosto per un turno di produzione”, ha affermato la casa automobilistica in una nota.

Invece della sospensione temporanea dei contratti, provvedimento annunciato martedì scorso a causa della minore domanda del settore, concederà, dal 31 luglio, “10 giorni di ferie collettive per due turni” all’unità di Taupati.

Questo stabilimento, che impiega circa 3.100 dipendenti, ha già subito un arresto della produzione tra il 26 giugno e il 3 luglio, secondo il sindacato dei metalmeccanici Taubaté (Sindmetau).

Volkswagen Brasile ha adeguato i turni per “adattare i volumi di produzione al mercato”.

Secondo il sindacato, il complesso avrebbe inizialmente voluto sospendere i contratti di un gruppo di lavoratori a giugno e successivamente ha deciso di rinviarli a luglio e poi ad agosto.

Infine, ha escluso di spingersi così lontano visti i buoni risultati nella produzione del suo modello Polo.

D’altro canto, lo stabilimento Volkswagen di São José dos Pinhais, nello stato del Paraná (sud), continua a “licenziare lavoratori” “dal 5 giugno”, mentre le unità di Anchita e São Carlos, entrambe a San Paolo, operano “normalmente”.

Volkswagen ha confermato che “gli strumenti di flessibilità sono previsti nel contratto collettivo” siglato con il sindacato.

Anche altri costruttori hanno adottato misure simili a fronte della moderazione delle vendite, come Mercedes-Benz, che ha scelto di prorogare fino al 31 agosto la sospensione temporanea di un’unità dei suoi lavoratori presso lo stabilimento di Sao Bernardo do Campo, a San Paolo.

Secondo i dati della Confederazione dei datori di lavoro, la produzione di automobili in Brasile è cresciuta del 3,7% nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sebbene sia diminuita solo del 7,1% a giugno rispetto allo stesso mese del 2022.

cm/barile

© EFE 2023. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA