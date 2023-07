Unicorn in meno di quattro anni e due milioni di clienti

Un anno fa, la startup messicana Stori ha raggiunto un importante traguardo di diventare un unicornoe unisciti a un gruppo selezionato di società il cui finanziamento supera i 1.000 milioni di dollari.

Questa impresa è stata raggiunta attraverso un investimento $ 50 milioni per la sua serie CChe ha aumentato il suo valore a oltre $ 1,2 milioni.

La storia fa parte di una lista 400 startup Dedicato al settore della tecnologia finanziaria in America Latina. I servizi bancari tradizionali hanno lasciato un divario tra i gruppi più bisognosi, che incontrano ostacoli quando si tratta di accedere ai servizi finanziari di base.

Questa situazione rappresenta una grande opportunità per il business, poiché Il 40% degli investimenti in America Latina va alle startup nel settore della tecnologia finanziaria. Stori può vantarsi di aver saputo sfruttare con successo questa opportunità.

L’obiettivo principale della storia è L’inclusione finanziaria. Oggi, l’azienda offre carte di credito personalizzate mirate ai dati demografici che in genere non hanno la storia creditizia necessaria per essere approvate dalle banche tradizionali.

La startup è stata fondata appena quattro anni fa ed è già stata fatta Due milioni di clienti sparsi in tutto il Messico. Dall’azienda indicano questo risultato come una pietra miliare, perché secondo il National Financial Inclusion Survey, pubblicato nel 2021, solo il 10,5% della popolazione messicana di età compresa tra 18 e 70 anni ha una carta di credito.

Conoscevo la storia Identificare e sfruttare una nicchia di mercato poco esplorata Attraverso altri servizi finanziari, offrendo credito a una popolazione che finora non aveva accesso a un semplice prodotto come la carta di credito.

In questo senso, l’azienda gioca un ruolo importante quando si tratta di guidare la crescita economica dei gruppi più bisognosi.

Solo poche settimane fa, Stori ha ricevuto a Limite di credito di $ 50 milioni Da parte del fornitore di capitale di debito Gestione degli investimenti della comunità.

afferma Jacob Hare, socio amministratore Gestione degli investimenti comunitari. “Stori sta trasformando i servizi finanziari per i consumatori precedentemente non serviti nel paese e siamo entusiasti di continuare a sostenerne la crescita e il successo”.

Questa ulteriore iniezione di finanziamento del debito aiuterà Story a raggiungere più clienti. Viene fornito con un’estensione seconda linea di credito Fornito dall’azienda a Story.

Siamo entusiasti di raggiungere due milioni di utenti e di avere un impatto così positivo sulla nostra comunità Inclusione finanziaria in MessicoBen Chen, CEO e co-fondatore di Stori, festeggia: “Questo numero ha molto peso per noi perché tanti dei nostri clienti non hanno mai avuto credito prima. Questa nuova importante linea di credito del nostro partner, Community Investment Management, ci dà più libertà di realizzare la nostra missione di democratizzare l’accesso a prodotti e servizi finanziari per i residenti in America Latina”.

Fin dal suo inizio, fintech ha ottenuto Supporto di importanti società di investimento Come Vision Plus Capital, Source Code Capital, Lightspeed Venture Partners, BAI Capital, Tresalia Capital e GGV Capital. Complessivamente, Storey recupera effettivamente il ritardo 449,6 milioni dollari dalla sua fondazione nel 2019.

Ciò che distingue Stori da altri servizi simili è tasso di successo. Il 99% dei consumatori interessati a ottenere i propri servizi finisce per ottenere una carta di credito a costo zero.

Stori apre le porte ai consumatori che non hanno mai potuto avere una carta di credito e ora, per la prima volta, possono iniziare a lavorare sulla propria storia creditizia, aumentando le proprie possibilità di sviluppo economico. Inoltre, Stori supporta i propri clienti con servizi essenziali di educazione finanziaria affinché possano farloSalire la scala sociale ed economica.

L’America Latina continua a mostrare forza per attrarre investitori. Il divario bancario tradizionale si sta riducendo Imprenditorialità ed espansione dei servizi bancari digitalil, che consente a questi tipi di servizi di raggiungere nuove comunità. L’opportunità nel mercato è infinita.