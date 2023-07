Già nel conto alla rovescia per l’appuntamento con le urne di domenica, la campagna elettorale “Resines for President” di MásMóvil Ha raddoppiato il suo piano di comunicazione per aumentare la sua offerta di toast alla francese illimitati. Così, alla pianificazione di vari passaggi di pillola di comunicazione sui social network e sulla televisione, si aggiunge ora una strategia di marketing a livello stradale.

In questo nuovo grano, Antonio Resens insiste per offrire toast francesi illimitati A tutti i suoi componenti, una promessa che ha raccolto tantissimi followers sui social e diffusosi tra il pubblico più giovane. In queste nuove location possiamo anche apprezzare il talento creativo dei Resines nel disegnare i loro slogan elettorali o rispondere agli appelli degli alleati che vogliono accedere ai “patti di governo”.

Ma, oltre a questo, il piano della campagna è stato rafforzato anche a livello stradale. Al tradizionale incollaggio di manifesti, simulando il lancio ufficiale della campagna, il cast di diversi attori articoli promozionali (berretto, tazza, stemma, bandiere) con una foto di Antonio Resins W leitmotiv Dalla campagna: “Resines for President”. Questi pezzi di commercio Distribuito questa settimana a un gruppo selezionato di influencerOltre a distribuirlo ai cittadini sorpresi dall’uscita di alcune stazioni della metropolitana di Madrid.