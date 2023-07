América Móvil aumenta la sua partecipazione in Telekom Austria

IL Comunicazioni multinazionali América Móvil, di proprietà di Carlos Slim, ha annunciato di aver aumentato la propria partecipazione nella società europea Telekom Austria acquisendo azioni da un investitore privato.

Attraverso una dichiarazione inviata alla borsa valori messicana (BMV), la società ha chiarito che la transazione rappresentava azioni di 5,55% del capitale della società Ha sede a Vienna ed è implementato attraverso una filiale.

Secondo la stessa América Móvil, questa acquisizione significa questo La partecipazione in Telekom Austria passa dal 51% al 56,55%.

Solo a febbraio di quest’anno Slim ha rinnovato l’accordo con l’azienda Österreichische Beteiligungs AG, in quanto tale Prendi il controllo di Telekom Austria per i prossimi 10 anniFino al 2033.

La prosecuzione dell’attività di América Móvil nella società austriaca è dovuta al fatto che lo è Una delle sue opere più grandi In 27 mercati in America e in Europa dove partecipa come azionista di maggioranza.

America Movil sbarca in Austria

Era Carlos Slim Presente nell’azienda europea dai primi anni 2000; Tuttavia, i movimenti più consistenti sono iniziati nel 2012, quando ha completato l’acquisto del 16,01% di Telekom Austria, portando la sua quota al 22,76%.

La sua quota di maggioranza è arrivata nel 2014, quando è diventata 23,67% delle azioni della società. In questo modo il 50,80% del capitale della società austriaca è passato alla società messicana.

Prima della recente acquisizione, América Móvil, Il 28,42% era sotto il controllo dello stato austriaco Il resto appartiene ad altri investitori istituzionali e di minoranza.

