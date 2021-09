Questo è il piano mobile gratuito di Netflix

Il piano Netflix partirà nei prossimi giorni in Kenya, Africa. (Foto: quotecatalog.com – Flickr)

Nel mezzo dell’industria televisiva, Netflix è gradualmente diventata una delle piattaforme più importanti in questo campo, investendo oltre $ 15 miliardi nei propri contenuti nel 2019, secondo un rapporto di PWC, una società specializzata in servizi di audit, fiscali e di consulenza.

Ora, per poter investire, devi averlo e questo è qualcosa che Netflix sa molto bene, anche se quel numero non è stato gentile con questa azienda negli ultimi anni. Come ha spiegato Reuters in uno dei suoi articoli, Con oltre 210 milioni di utenti in tutto il mondo, Netflix è stata in grado di fatturare un utile netto di 1,35 miliardi di dollari solo nel primo trimestre del 2021.. In effetti, Wall Street è stata in grado di segnalare un calo fino all’1,5% nel mezzo degli scambi elettronici a cui hanno partecipato le sue azioni.

Pertanto, se la realtà economica di Netflix non è positiva anche con la saturazione del mercato di paesi di grande importanza come gli Stati Uniti, come espresso da Eric Hagstrom, analista di eMarketer, Perché questa società di intrattenimento sta sviluppando versioni gratuite della sua piattaforma mobile?

Nei giorni scorsi, questa azienda ha sorpreso il mondo annunciando che verrà lanciato nelle prossime settimane Piano mobile Android gratuito in Kenya, Africa.

Certo, alla prima impressione, quello che pensi è che Netflix voglia fare con questa strategia un progetto di beneficenza in uno dei paesi più poveri del mondo (come farebbe effettivamente), ma a un secondo sguardo, sfruttando il assenza in Kenya, ciò che l’azienda vuole fare è testare Questo stato è addirittura incoraggiato a iscriversi ai propri servizi di pagamento.

“Se non hai mai guardato Netflix prima, e non molte persone in Kenya lo hanno fatto, questo è un ottimo modo per provare il nostro servizio.”Cathy Konk, direttore dell’innovazione di prodotto di Netflix, ha spiegato in un post sul blog.

Tuttavia, poiché questa è una versione gratuita, è anche un’opzione che viene fornita con alcune “prenotazioni” come avere Solo il 25% del catalogo Netflix totaleOltre ad Android è l’unica opzione nel sistema operativo per godere di questa funzione.

Allo stesso modo, non è possibile scaricare serie o film sul dispositivo, quindi sarà necessario disporre di una connessione Internet per godersi Netflix.

Tuttavia, pur con queste limitazioni, i keniani sembrano soddisfatti del nuovo servizio che, oltre ad essere gratuito, è facilmente accessibile semplicemente effettuando il login. Un indirizzo email, crea una password e conferma di avere almeno 18 anni.

“Poi puoi sederti e guardare molte delle serie e dei film più popolari su Netflix, oltre a goderti i nostri consigli personalizzati, il controllo genitori e i profili (compresi i bambini)”, ha detto Konk.

Infine, ha affermato che se a una persona piace “ciò che vede, È facile passare a uno dei nostri piani a pagamento in modo che tu possa goderti l’intero catalogo sulla tua TV o laptop“.

Va ricordato che attualmente il Kenya registra un totale del 95% della sua popolazione al di sotto della soglia di povertà, secondo i dati dell’ONG Oxfam, e questo sembra essere lo scenario giusto per Netflix per lanciare il servizio gratuito per la sua piattaforma, sperando che le persone possono pagare per i loro prodotti in futuro.

