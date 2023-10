Mercati alternativi: focus su debito privato, infrastrutture e mercati secondari

I partecipanti al primo Think Tank Alterforum hanno individuato in questa una delle principali sfide che il mercato privato deve affrontare Necessità di educare l’investitore al dettaglio Per beneficiare delle opportunità offerte dagli investimenti alternativi. Soprattutto con un asset la cui caratteristica principale è l’illiquidità, cosa con cui “i clienti al dettaglio non si sentono ancora del tutto a proprio agio”, avverte il dirigente di Pimco.

La verità è che in Spagna domina un’immagine conservatrice, non solo a livello individuale, ma anche a livello istituzionale, come ammette BlackRock. “Lo vediamo nell’elevata percentuale di depositi presso clienti al dettaglio o nell’elevato utilizzo del reddito fisso del governo spagnolo presso clienti come compagnie assicurative o fondi pensione”, il che significa che lo sviluppo di questo mercato è “in ritardo”. Altri paesi.

In questo senso ” Sistemi “È fondamentale se vogliamo democratizzare gli investimenti alternativi” e “l’implementazione e l’implementazione attraverso le piattaforme sarà un altro punto chiave”, spiega Morgan Stanley IM.

Natixis IM aggiunge incertezza normativa Riscossione delle tasse nei veicoli ELTIF, che considera una “grande forza trainante” per il mercato. “È vero che l’UE ha compiuto uno sforzo importante per ottenere una sorta di timbro UCITS per i mercati illiquidi, ma ci sono ancora molti aspetti da affrontare, soprattutto riguardo a come integrare finanziariamente lo strumento locale con il veicolo paneuropeo”.

Per Arcano questa nuova apertura del mercato significa preparazione a livello tecnologia Per accogliere nuovi clienti. “Se si moltiplica per cinque il numero degli investitori, bisogna avere la capacità operativa per fornire lo stesso servizio sia esso istituzionale o retail. La capacità di sviluppo tecnologico e di gestione di questa nuova tipologia di clienti e delle loro specifiche esigenze è una delle Le grandi sfide che i manager devono affrontare oggi. Allo stesso modo, Moreno ritiene che per proteggere questi investitori nel settore della moda, la formazione “diventi vitale”.

Senza dimenticare la sfida di diventare sempre di più selettivoTutti i partecipanti all’incontro concordano che in un mercato già professionale e specializzato bisogna cercare un buon manager.

