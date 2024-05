Il nuovo iPad Pro con chip M4 supera i test sulle prestazioni di CPU, GPU e intelligenza artificiale

Il chip M4 rappresenta uno straordinario miglioramento rispetto al suo predecessore, offrendo una combinazione unica di velocità, efficienza energetica e capacità di elaborazione avanzate. Attrezzato Core multipli ad alte prestazioni Grazie alla struttura migliorata, il nuovo iPad Pro ultrasottile gestisce attività intensive con fluidità e reattività senza precedenti. Prova di ciò sono i risultati dei primi test prestazionali arrivati, specchio fedele del fatto che questo iPad Pro è un tablet come nessun altro.

In genere, vediamo un miglioramento del 15-20% nel passaggio da una generazione di processori a quella successiva, quindi questi risultati rappresentano un leggero miglioramento rispetto al vantaggio tradizionale in termini di prestazioni. Inoltre, i test di cui sopra hanno rivelato che anche il chip M4 sottostante lo è Più veloce dell’M3 Pro. Tuttavia, questo è qualcosa a cui Apple si è abituata negli ultimi anni, migliorando la precedente gamma Pro con il nuovo chip core.

Intelligenza artificiale in M4

In questo senso, tenendo conto del carico di lavoro Apprendimento automatico Attraverso l’intelligenza artificiale, i risultati hanno mostrato dati meravigliosi in questa linea, poiché ha ottenuto i seguenti punteggi:

iPad Pro con M4 (16GB RAM): 8867/9004

MacBook Air con M3 (16GB RAM): 8.013

MacBook Pro da 16 pollici con M3 Max (48 GB di RAM): 10.934

Questi risultati si traducono nel fatto che il nuovo chip M4 è di ca 12% più veloce Nelle prestazioni motorie neurali di base M3. Sembra anche essere influenzato dalla quantità di RAM presente nel sistema. È ancora troppo presto per dare un giudizio definitivo sul valore, ma i risultati sono molto buoni. Tuttavia, lo saranno Sono necessari ulteriori test E analisi per comprendere meglio i risultati e scoprire fino a che punto può spingersi il nuovo chip M4 in termini di machine learning.

Anche se l’M4 mostra prestazioni eccezionali sull’iPad Pro, rappresenta anche una prospettiva interessante per gli utenti MacBook che possiedono modelli dotati del chip M3. Questi risultati evidenziano la possibilità che i possessori di MacBook con M3 possano ritenere di aver sprecato i propri soldi, data la mancanza di un processore. Non è più il più moderno Da Apple.