Microsoft lancerà il suo negozio di giochi mobile a luglio

MMicrosoft ha annunciato il lancio del proprio negozio di giochi mobile, il cui lancio è previsto per luglio di quest’anno. Con l’obiettivo di competere direttamente con le piattaforme Apple e Google.





Questo nuovo negozio, che sarà una piattaforma online, consentirà agli utenti di accedere a una varietà di giochi da qualsiasi dispositivo, come ha rivelato Sarah Bond, capo di Xbox, durante il suo discorso al Bloomberg Technology Summit.

L’iniziativa di Microsoft di aprire un proprio negozio di app e giochi mobili risale a febbraio 2020, quando l’azienda ha condiviso i principi di base che ne avrebbero governato il funzionamento. Questa mossa strategica cerca di anticipare la regolamentazione europea, in particolare il Digital Markets Act recentemente lanciato.

Il negozio offrirà inizialmente un catalogo di giochi sviluppati da Microsoft, che includerà offerte speciali e promozioni. Di conseguenza, Verrà ampliato per includere giochi di terze parti, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cross-play che abbraccia console, PC e dispositivi mobili.

Hanno notato che il negozio, come sito web e non come app, “è accessibile su tutti i dispositivi, in tutti i paesi, indipendentemente dalle politiche di chiusura dei negozi dell’ecosistema”.

Microsoft sta lavorando a un modello di intelligenza artificiale con 500 miliardi di parametri per competere con Google, OpenAI e Anthropic



Microsoft sta attualmente sviluppando un modello di intelligenza artificiale (AI), noto internamente come MAI-1.

Questo modello Gestisce una cifra di 500.000 milioni di parametri, rendendolo un concorrente diretto dei modelli di ultima generazione. Dalle principali aziende tecnologiche come Google, Anthropic e OpenAI.

L'importanza di MAI-1 non risiede solo nelle sue dimensioni, ma anche nel fatto che è "abbastanza grande" da fare la differenza nel campo dell'intelligenza artificiale. Il team responsabile di questo ambizioso progetto è guidato da Mustafa Soliman, ex leader dell'intelligenza artificiale presso Google e attuale CEO della startup Inflection AI.

Questo modello richiederebbe un volume maggiore di dati, nonché risorse in termini di potenza di calcolo e formazione.

Questi dati sono stati recentemente rivelati da “The Information”, testata che ha anche evidenziato come MAI-1 sia molto più grande di qualsiasi modello open source precedentemente sviluppato da Microsoft.

*Queste informazioni sono state riscritte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale sulla base delle informazioni di Europa Press e riviste dal giornalista ed editore.