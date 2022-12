Non lasciarlo andare! iPhone 13 ha abbassato il prezzo su MediaMarkt

Il smartphone è un dispositivo molto importante per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale di oggi. Anni fa, quando i telefoni servivano solo per effettuare chiamate e inviare messaggi, potevamo facilmente farne a meno e non succedeva niente.

Prima di tutto, e perché l’iPhone è spesso pubblicizzato come così buono, parliamone le loro macchine fotografiche. Grazie ai dispositivi di cattura delle immagini, potrai immortalare e conservare momenti importanti per i posteri con un altissimo livello di dettaglio.

con nessuno di lui teleobiettivi, angolo ampio S Ultra grandangolare Sarai in grado di scattare foto velocemente, con un alto livello di risoluzione e una grande qualità. Inoltre, con la modalità Cinema, sarai in grado di farlo Registra video in 1080p a 30 fps (fotogrammi al secondo) e insegna alle generazioni future come tuo fratello ha spento le candeline per il suo compleanno o ricordi di quando sei andato in viaggio a New York.

Secondo, facciamo un file Breve riepilogo per il resto delle sue caratteristiche.

Da un lato, ha un file Tenere sotto controllo Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion integrata di taglia. Se a questo aggiungiamo un rivestimento ceramico che lo rende più resistente e brillante.

D’altra parte, il tuo Guaritore Chip bionico A15 ti porta CPU a sei core che si combina perfettamente con la CPU a cinque core.

E infine, la ciliegina sulla torta: batteria. La batteria al litio integrata ti consente di goderti fino a 22 ore di riproduzione video. Tempo più che sufficiente per guardare tutti i video nella tua galleria più di una volta.

Sintesi e conclusione finale

Questo è sicuramente un ottimo telefono e se Sei uno di quelli che preferiscono la qualità Circa l’importo, a Apple non ti deluderà mai. Puoi essere certo che uno di questi dispositivi verrà da te Tutto ciò di cui hai bisogno da un telefono cellulare. Inoltre, puoi approfittare del fatto che ora sono in saldo e portarli in tasca a un prezzo inferiore al solito.

Non pensarci più e Ottieni subito iPhone 13 a soli 865 euro Grazie a mercato dei media. Ohclicca qui!