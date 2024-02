Al-Dardiri ha raggiunto la finale del Cordoba Open e si è confermato tra i primi 100 giocatori

Luciano Darderi (136° nel ranking mondiale) Ha dato un grande successo Cordova aperta: Perso nella seconda semifinale Sebastian Baez (26) In una grande partita 6-1, 3-6, 6-3In due ore e 18 minuti di partita intensa. da qui, Il tennista 21enne, nato a Villa Gesell ma con cittadinanza italiana, affronterà Facundo Bagnis (207) alla ricerca del titolo.

Non c'è dubbio che sia il momento più bello della carriera dell'italo-argentino fino ad ora. All'età di 21 anni entrò nel suo paese La sua prima finale ATP e, come se non bastasse, entrerà nel prestigioso gruppo dei 100 migliori giocatori del mondo..

Al-Dardiri cerca il suo primo titolo ATP. @CórdobaOpen.

predefinito, Dardiri È il numero 94 del mondo. MaSe Bagnis venisse sconfitto in tariffa, non salirebbe al 76esimo posto, né più né meno. “Essere in una ATP Final non è cosa di tutti i giorni, ho 21 anni e ho tanto da migliorare. Sono molto felice di essere tra i primi 100, è un obiettivo che abbiamo tutti“Lo ha annunciato dopo la partita.

Poi ha raccontato come è stata la partita con Baez: “Mi sentivo un po' stretto, c'era tensione perché c'erano persone contro di me e sono riuscito a prenderla bene e a superarla. Baez è uno dei tre migliori tennisti argentini. Ho abbastanza livello per vincere queste partite“.

