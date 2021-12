Ligue 1: Sergio Ramos, 2 partite di Ligue 1, 130 minuti… e il primo rosso in Francia

ilda cui camminare Sergio Ramos in un Paris Saint-Germain Non è iniziato nel migliore dei modi. La sua firma, lo scorso luglio, è stata segnata da continui dubbi su di lui quando avrebbe disegnato, Alla sua seconda partita in campionato con la nazionale parigina Ho visto due cartellini gialli in quattro minutiCompleta la fase di miglioramento dall’inizio e la considerazione Il suo ventisettesimo licenziamento in tutta la sua carriera.

Bacio Loriente Mauricio Pochettino era sotto il tabellone Durante la pausa, ho deciso di entrare Ramos. La verità è che Si è notato che la telecamera era per sempre nella sua squadra. I parigini hanno difeso la prima linea, dando loro più possesso palla e di conseguenza più possibilità. ma nonostante, Può giocare solo 40 minutiIn rosso, non ha avuto altra scelta che lasciare il campo.

il primo, All’81’ tocca al ferro di un avversario in area avversaria. E il secondo, in 85′, per respingere da ultimo l’attacco di Lorient. Niente è andato bene per l’andaluso, che almeno ha trovato conforto nel gol Il disegno dell’ultimo respiro di Icardi.

Sergio Ramos è stato espulso nella sua terza partita con il Paris Saint-Germain

fare la macchina fotografica Debutto del Paris Saint-Germain contro il Saint-EtienneLì completò i novanta minuti e la sua esibizione valse il plauso della stampa francese: “Con la sua esperienza fa sembrare tutto facile”.‘Le Parisien’ ha detto, mentre ‘L’Equipe’ ha aggiunto:Ramos ha mostrato il suo carattere con la palla tra i piedi e leggendo bene gli spazi.Il secondo incontro è stato in Coppa di Francia, Bacio fingereDove ha giocato 45 minuti. La terza partita era contro Lorient, con una data di scadenza Ramos.

La 27esima espulsione della sua carriera

Sergio Ramos ha avuto 27 licenziamenti indecenti in tutta la sua carriera.20 in campionato Spagnolo, Cinque in Champions (Record di gara, limitato a Davis e Ibrahimovic), uno in Supercoppa di Spagna E l’ultimo in Francia. 135 minuti in Ligue 1 e 45 minuti in Coppa di Francia, 175 minuti totali per un giocatore chiamato, sin dalla firma, a essere un tassello importante nei giorni cruciali per il PSG.