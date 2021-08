GP F1 belga 2021: programma e dove guardare le terme – Rally-Francorchamps | Gli sport

Termina la pausa estiva anche per i piloti di Formula 1, che si sono incontrati l’ultima volta il 1° agosto al Gran Premio d’Ungheria e che torneranno a gareggiare questo fine settimana nel Gran Premio del Belgio 2021. La gara di Spa-Francorchamps, 12° appuntamento della stagione, il prossimo domenica 29 agosto, dalle ore 15:00

Britannico Lewis Hamilton Arriva in Belgio come leader della classifica. Il pilota della Mercedes, vincitore del test dello scorso anno, ha guadagnato 195 punti, otto punti in più del secondo pilota della classifica, Max Verstappen (Red Bull). Ad Hungarange Hamilton è secondo dietro a Esteban Ocon (alpino), che ha vinto la gara grazie al compagno di squadra. Fernando Alonso e il cappello che ha realizzato per gli inglesi per dieci giri. Quel giorno l’Astori era quarto e Carlos Sainz (Ferrari) terzo.

Ricomincia il campionato di F1 tra Gran Premio del Belgio Da questo fine settimana dopo aver appreso che è stato cancellato il Gran Premio del Giappone 2021. La sospensione – prevista per il 10 ottobre – a causa della crisi del coronavirus ha sconvolto il calendario delle gare, anche se l’organizzazione spera di riorganizzarlo presto. Per ora, la gara inizia domenica 29 agosto alle 15:00 (ora spagnola) e può essere vista su Movistar+ e DAZN. In America Latina, sarà trasmesso da Fox Sports ed ESPN, oltre a Channel 9 Televisa in Messico.

Dopo la giornata di qualifiche, Max Verstappen prende il primo posto e sarà in cima alla lista di partenza per la gara di domenica, seguito da George Russell e Lewis Hamilton, che sono arrivati ​​terzi.

Programma del Gran Premio del Belgio 2021 domenica 29 agosto 15:00: Gara

