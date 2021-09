Chi è Diogo de Oliveira, il sostituto di Gabriel Torres nei Pumas

Il calciatore brasiliano sarà il nuovo attaccante dei Pumas (Immagine: Facebook / @pumasworld)

Il mercato dei trasporti è ancora aperto e Puma di Yunam Hanno appena fatto una mossa per poter firmare Diogo de Oliveira Per sforzarsi di correggere il suo percorso complesso durante il torneo Il Messico urla.

Diogo de Oliveira viene da Piazza di ColoniaLa squadra con cui è diventato un campione in Campionato di calcio uruguaiano. Oliveira è originario di San Paolo in Brasile e ha iniziato la sua carriera professionale con la squadra Atletica franca dal Brasile. Nel 2020 ha firmato con la squadra uruguaiana.

Gli è stata offerta l’opportunità di diventare un calciatore professionista fino a non molto tempo fa, ea volte ha dovuto stare lontano dai tribunali a causa della mancanza di opportunità, che lo ha portato ad assumerlo nel settore degli hamburger. McDonald’s Riuscire così a sopravvivere alla difficile situazione brasiliana e alle delusioni di non poter raggiungere il circuito più lontano di Rio. per le note come Dal Cile ha condiviso quanto segue:

“Lavoravo da McDonald’s. Ero senza un club e studiavo, ma era molto difficile, motivo per cui stavo lavorando a fare i panini. È più facile segnare che gli hamburger, sono rimasto lì per cinque mesi e poi ho ottenuto un club. Se dovessi tornare da McDonald’s? non più”

Aerea al suo meglio (Foto: Twitter @ TransferLigaMX)

“Sono stato cinque mesi non pagato in qualche club. Come mi sono mantenuto? Mia madre e mio padre mi hanno mandato dei soldi per continuare quando non avevo più niente, e oggi grazie a Dio stiamo molto meglio”

Nonostante le situazioni complicate, ha dovuto lasciare la sua famiglia per emigrare nel calcio uruguaiano. olivera Ha dichiarato che la sua nuova squadra ha cambiato la sua vita, poiché non ha rinunciato al suo sogno per il bene di una promessa a uno dei suoi fratelli.

“Ho pensato di smettere perché non avevo possibilità in Brasile, ma ho insistito a causa di mio fratello, è il mio idolo. Mi ha aiutato molto e mi ha motivato ad andare avanti, grazie a Dio è apparsa l’arena. Mio fratello è tutto per me , mi ha detto che avevo un futuro e mi ha detto di non lasciarlo, gli ho promesso che mi dipingerò i capelli se vinco l’arena e l’ho già raggiunto”

Il consiglio di auriazul spera in risultati immediati con Diogo (Immagine: Twitter @ TransferLigaMX)

Nel suo primo anno con una squadra del sud del continente, ha segnato sei gol in 27 partite giocate, e quest’anno ha segnato sei gol in 14 partite che ha affrontato finora. Oltre all’assist, tre cartellini gialli e un cartellino rosso.

Una delle sue grandi virtù è sparare con la testa, poiché l’altezza di Ryo è 1,94, che lo aiuta a competere facilmente con le palle in aria e questo secondo vari rapporti, questo dovrebbe aiutarlo. Juan Ignacio Denino Può riprodurre più marche gratuitamente.

La squadra universitaria ha rescisso il contratto con il giocatore panamense Gabriel Torres Per la sua pessima prestazione con la squadra del Pedregal, che ha aperto la possibilità di ingaggiare il 24enne calciatore brasiliano.

I Pumas hanno annunciato, attraverso i loro social network, che stavano terminando un rapporto di lavoro con Torres (Foto: Francisco Guasco/EFE/File)



Secondo vari media sportivi in ​​Messico, la firma di Oliveira verrà chiusa completamente, due giorni dopo la chiusura dei contratti in Campionato MX.

L’accordo che Macron avrebbe concordato sarebbe un prestito fino a maggio 2022 con opzione di riscatto. E anche se non si conosce il numero che la squadra uruguaiana ha messo per il suo giocatore, il portale Transfermarkt stima il valore del giocatore in 500.000 euro.

I cambiamenti iniziano nel campus puma, Anche le modifiche alle prestazioni finora dovrebbero migliorare.

Continuare a leggere: