Pechino ha annullato un'altra partita amichevole della nazionale argentina in Cina

Continua lo choc per l'assenza di Lionel Messi dall'amichevole dell'Inter Miami contro Hong Kong: ora è stata annullata l'amichevole della Nazionale argentina contro la Costa d'Avorio.

Il giorno dopo che le autorità sportive di Hangzhou avevano sospeso la partita tra Albiceleste e Nigeria, prevista per il prossimo marzo, anche la Federcalcio di Pechino, città ospitante dell'altro incontro, ha annullato l'incontro.

“Pechino al momento non ha in programma di organizzare una partita alla quale parteciperà Lionel Messi”.In un comunicato ha fatto riferimento al suddetto ente.

Domenica scorsa, l'Inter Miami ha affrontato una squadra di Hong Kong nell'ambito del suo tour asiatico. Messi, che ha subito un infortunio fugace, non era in partita, ma tre giorni dopo è entrato nel secondo tempo della partita contro il Vissel Kobe in Giappone, cosa che ha fatto arrabbiare la popolazione cinese. In effetti, lo ha detto il Global Times, controllato dallo stato “L’impatto di questo incidente va ben oltre lo sport”.

Gli organizzatori dell'amichevole di Hong Kong, Tatler Asia, hanno annunciato un rimborso del 50% sui biglietti, che costano quasi 5.000 HK$ (639 dollari USA), dopo le critiche del governo.

La Federcalcio argentina ha confermato ufficialmente che la squadra campione del mondo giocherà due partite amichevoli in Cina nel marzo 2024, contro Nigeria e Costa d'Avorio, finaliste della Coppa del Mondo. Coppa delle Nazioni Africane Che si deciderà questa domenica.

La squadra di Lionel Scaloni ha dovuto affrontare la Nigeria a Hangzhou, mentre la Costa d'Avorio a Pechino.

Messi si è scusato con i suoi fan cinesi sui social media Weiboè simile a S, poco prima della partita di mercoledì, ha detto che era un “vero peccato” non poter giocare a Hong Kong a causa di un infortunio. Da parte sua, l'Inter Miami ha spiegato che la partecipazione del giocatore n. 10 era “estremamente pericolosa”.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti da Reuters e Associated Press.