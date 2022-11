Micah Parsons paragona le travi ai grilli

Il centrocampista dei Cowboys ha confermato che non dovrebbe avere rimpianti nella partita contro i Green Bay al Lambeau Field

Michea ParsonsSostenitore Cowboy a Dallas da nfl, confronto Questo venerdì per la competizione di domenica prossima, e Imballatori di Green Bayinsieme a scarafaggi Quelli che, se lasciati a vivere, si moltiplicano.

“Mia nonna me l’ha detto; se vedo un scarafaggio E funziona, lo calpesti o lo lasci riprodursi? Ovviamente calpestalo. Così Non possiamo pentirci di questo gioco; Se data la possibilità non possiamo darle la possibilità Baia Verdeha detto il difensore.

Il Cowboy Visiterà domenica, nella partita della settimana 10 della stagione 2022, pacchetto a Lambeau Field.

Dallas Avranno l’opportunità di dare la mancia Baia Verde La loro sesta sconfitta consecutiva, che ridurrà le loro possibilità di qualificarsi ai turni preliminari.

Cowboy S pacchetto Vengono a questo gioco ai poli opposti in NFC. La lone star team è seconda in prima divisione con un record di sei vittorie e due sconfitte, inseguendo la capolista Philadelphia Eagles, che ha stabilito un perfetto record di 8-0.

Il pacchetto Occupano il secondo gradino del Nord con un record di 3-6, lontani dal primo posto dei Minnesota Vikings che hanno un record di 7-1, quindi la sconfitta per Dallas Non lascerà loro praticamente alcuna possibilità di tornare per andare oltre la stagione.

Micah Parsons dice che i Dallas Cowboys non dovrebbero rimpiangere i Green Bay Packers. Getty Images

Da qui il confronto che usa Michea Parsonsche riteneva che se avessero perso il brutto momento del loro avversario, avrebbero potuto svegliarlo e divorarlo.

Il leader difensivo del gioco ha avvertito Cowboy Che quest’anno include otto prigionieri.

Questa partita sarà anche il ritorno di un allenatore DallasMike McCarthy Baia Verdeche lo ha diretto tra il 2006 e il 2018, con il quale ha vinto sette titoli nella NFC North e dichiarato campione NFL nel Super Bowl XLV, risultati confermati dall’allenatore, ma non strani.

“Avevo 13 anni, è passato molto tempo, molto tempo, ma non sei mai stato lo stesso in questo gioco, soprattutto come allenatore, o migliori o vai dall’altra parte. Non ho davvero un problema con quel cambiamento”, ha detto McCarthy.



1 relativo

L’allenatore si fidava che i tifosi della squadra pacchetto Lo otterrai con rispetto.

“È una base di fan che ama la propria squadra. Lambo Field è un posto davvero speciale e sono pronto per un’accoglienza molto positiva”.