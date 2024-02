Interventi e affollamento, le chiavi della vittoria dell'Inghilterra

Per il secondo appuntamento Sei Nazioni E dentro Twickenham, L'Inghilterra divenne forte e sconfisse il Galles 16-14. Nelle statistiche, come nel risultato, i numeri erano uguali; Ma quelli guidati da Steve Borthwick hanno avuto la meglio nei momenti cruciali, attraverso contrasti e scontri.

La Rosa ha capito Seconda vittoria consecutiva senza punti aggiuntivimentre il drago raccoglieva il suo Seconda sconfitta consecutiva. I residenti locali hanno contribuito ai tentativi Ben Earl E Fraser Dingwall; Durante il tentativo di calcio di rigore e il possesso palla Alex Manconvertito da John Lloyd; Hanno segnato i punti degli ospiti. Per questa parte, George Ford fallì in entrambe le conversioniMa era Efficace nei calci di rigore Ne ha contribuiti due al conto.

In fase offensiva il controllo è andato agli ospiti. Quelli che guida Warren Gatland Hanno fatto 119 tour rispetto ai 72 della gente del posto. Hanno percorso 509 metri contro i 437 metri del concorrente. La squadra ospitante ha rotto le linee difensive cinque volte, contro le quattro dell'avversaria, mentre la squadra gallese ha effettuato un totale di 145 passaggi contro i 102 dell'Inghilterra, che ha commesso 15 errori nella gestione della palla, ovvero cinque passaggi in più rispetto ai suoi avversari. avversario.

In difesa, la squadra di casa è stata di gran lunga superiore e ha effettuato 149 contrasti contro i 102 del Galles. La Rosa ha recuperato ancora nella partita senza palla, perché in questa partita contro l'Italia non era al livello richiesto. In ogni caso è stato concesso Sette rigori contro i cinque del concorrente. Per quanto riguarda il territorio, ha preferito il possesso dal 57 al 43% Ai Red Dragons, che hanno prevalso anche nelle formazioni in trasferta e in trasferta: 101 scrimmage a 63, cinque colpi contro i tre dell'Inghilterra, e 14 nella formazione vinta a 11, ma in rosa, per sette a quattro.