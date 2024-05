Tappa 7 del Giro d’Italia, Foligno

EsCiclismo.com · Corse su strada ·

Il Giro d’Italia 2024 è oggi, venerdì 10 maggio, uno dei giorni più importanti della sua prima settimana, la settima tappa, una cronometro individuale di 40,6 chilometri da Foligno a Perugia. Questa categoria sarebbe una scelta classica per i candidati alla Maglia Rosa.

La tappa è divisa in due tratti: i primi 32 chilometri sono praticamente pianeggianti, seguiti da un’impegnativa salita verso Perugia, compresa l’impegnativa salita Casaglia, con pendenze che raggiungono il 16%. Questo disegno del percorso favorisce i cronometristi che possono badare a se stessi durante l’arrampicata.

Foligno, il punto di partenza, è conosciuta come il “Centro del Mondo” in Italia, un luogo ricco di storia e di cultura vivace. I ciclisti lasceranno questa storica città e affronteranno il viaggio che terminerà a Perugia, punto di riferimento per il suo patrimonio architettonico e le sue tradizioni.

Tra i favoriti a spiccare in questa fase c’è Tathej Bokar (UAE Emirates), che attualmente guida la classifica generale. Lo sloveno è arrivato alla cronometro con 46 e 47 secondi di vantaggio sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e sul colombiano Daniel Felipe Martnes (Bora-Hansgrohe). Dietro la maglia rosa ci sono il belga Cyan Uittebrox (Wisma-Lease a Pike) e il colombiano Einar Rubio (Movistar) in 55 e 56 secondi.

Il primo ciclista è stato l’olandese Julius van den Berg (DSM-Firmenich), che ha segnato la partenza di questa corsa contro il tempo alle 1:10 (CEST). Ultimo a sfidare il cronometro sarà il leader della classifica generale Tadej Pogacar, che scatterà alle 16:24. Tutti i ciclisti partono ad intervalli di 1 minuto tranne gli ultimi 15 che partono ogni 3 minuti.

Dati della tappa 7 del Giro d’Italia 2024

– uscire: Foligno / 13:10 (CEST) Primo ciclista

– arrivo: Perugia / 17:09 Ultimo ciclista

– distanza: 40,6 km (IRC)

– Pendenza positiva cumulativa: 400 mt.

– Velocità media stimata: 51 km/h

– Alte catene montuose:

. Km 40,6 (Arrivo): Perugia (4 Cat. 6,6 Km 4,1%).

Profilo della Tappa 7 del Giro d’Italia 2024

Mappa del percorso della 7a tappa del Giro d’Italia 2024

