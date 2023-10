“Lo sport ci fa sentire vivi dopo il cancro”.

Cancro al seno – il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne, con oltre 35.000 pazienti diagnosticati ogni anno in Spagna-Mettere i propri corpi al limite. Mastectomie, chemioterapia aggressiva (Diablo Rojo), radioterapia, immunoterapia, ancora interventi chirurgici… un cocktail che riduceva le loro forze al punto che a volte era loro difficile persino camminare.

Ha anche spinto le loro menti al limite. Tutti hanno provato “dolore” quando hanno ricevuto la diagnosi. Ad alcuni la prima cosa che viene in mente è la parola morte, anche se poco più dell’80% dei tumori al seno hanno cure efficaci. Altri si chiedevano perché proprio loro. Per tutti loro lo sport è stato l’ancora di salvezza durante e dopo la malattia. “È stato terapeutico”, dicono.

Ora Ana Blanco, Yolanda Cerezo, Laura Villa, Sonia Saez e Kika IchanovCinque sopravvissuti a questa malattia spingeranno i loro corpi e le loro menti al limite, ma questa volta volontariamente. Hanno molta forza e voglia. Sono stati selezionati tra 463 candidati dopo aver superato colloqui personali e test fisici. Dal 23 ottobre al 7 novembre entreranno nell’inospitale campo di ghiaccio meridionale della Patagonia (Argentina-Cile), la terza area ghiacciata più grande dopo Antartide e Groenlandia.

Per 10 giorni Percorreranno una distanza di 70 km Che aggira il Cerro Fitz Roy e il Cerro Torre per poi attaccare la vetta del Cerro Jura Blanca (2929 metri). Li aspettano ghiaccio, alte montagne e venti molto forti. Tutto questo sotto la direzione artistica dell’alpinista Rocío Monteoleva. È la Pelayo Vida Patagonia Challenge 2023.

I cinque membri della spedizione Pelayo Vida Patagonia Challenge 2023.

Un messaggio di speranza

sono le cinque Manderanno un messaggio di speranza a coloro che stanno attraversando questo momento. “C’è molta vita dopo il cancro, ma anche durante il cancro”, dice Yolanda.

A Laura Vela39 anni, ha inviato a un amico un video della sfida di vita di Pelayo prima della sua prima operazione. Nel 2020, durante un autoesame, è stato scoperto un nodulo al seno. “Queste donne hanno vissuto quello che passerai anche tu. E un giorno sarai una di loro.”, ha scritto. Ancora oggi conserva quel messaggio che lo ha motivato. “Ho visto donne forti e combattive… Conoscere la sfida mi ha aiutato molto nel mio recupero”, dice l’insegnante di educazione speciale, prima infanzia ed elementare. Ha trascorso quasi tre anni senza poter praticare alcuno sport, ma una volta che ha potuto farlo, la sua vita è cambiata. È riuscito addirittura a eliminare la tossicità dalle analisi.

“Ho visto donne forti e combattenti…Conoscere la sfida mi ha aiutato molto nel mio recupero”. Laura Villa, membro della spedizione Pelayo Vida Patagonia Challenge 2023

Anche Sonia ha notato un nodulo durante un autoesame. Aveva 29 anni ed era stata sottoposta ad una mastectomia radicale E poi ad altri interventi e cure. Sono sempre stato atletico, ero membro della Federcalcio e giocavo a karate. L’infermiera ha dovuto rinunciare all’esercizio fisico, cosa che l’ha portata ad aumentare di peso. Il più velocemente possibile, ha comprato un vogatore, si è unito a un gruppo di montagne, ha esplorato le grotte, ha remato su una barca-drago… e ha perso 15 chilogrammi. “Lo sport mi ha dato la vita e mi ha fatto sentire di nuovo vivo.”

Corsa per la vita

A “Kika” IchanovAnche infermiera, ma in un centro anziani, Il tumore è stato scoperto nella terza ondata di CovidChe costò la vita alla metà degli anziani presenti in mezzo. Anche lei era contagiata e le hanno fatto il vaccino ed era ancora positiva. Poco dopo, un seno ha iniziato a sanguinare. La prima cosa che disse al chirurgo fu che non poteva lasciare orfani i suoi figli. Rimase vedova quando avevano 3 e 7 anni.

“Sono passato dal prendermi cura degli altri al non sapere come prendermi cura di me stesso. Apparteneva ad un club di corsa Avevo bisogno di esercitarmi, ma non potevo. Quando ho potuto è stato come tornare alla vita“, ammette la donna di Toledo. Il primo giorno che si è messo le scarpe, poteva percorrere solo due chilometri ma era felice. “Ho mandato un video ai miei amici. Ero senza sopracciglia, senza ciglia, gonfia dai corticosteroidi…” ricorda sorridendo. Il suo obiettivo era una mezza maratona ed è riuscito a raggiungerlo.

“Per me lo sport era la mia ancora di salvezza”.identificare Iolanda. Le è stato diagnosticato un cancro al seno nel pieno della pandemia nel 2020. Suo marito, che era stato in contatto con una persona colpita, non ha potuto venire alla sua visita e ha dovuto informarla telefonicamente. perché io? si chiese. Secondo le statistiche ne soffre una donna su otto. Corro da quando avevo 15 anni e “fare esercizio durante e dopo mi ha aiutato a recuperare più velocemente. Prima del cancro, c’erano pomeriggi in cui ero troppo pigro per uscire a correre. Poi è stato fantastico poterlo fare. “All’improvviso, vuoi provare tutto”, aggiunge l’architetto. All’improvviso, tutti e cinque vollero sorseggiare un sorso e godersi la vita come mai prima d’ora.

Per me lo sport era la mia ancora di salvezza. Yolanda Cerezo, membro della spedizione Pelayo Vida Challenge 2023

“La cosa è “Lo sport ti dà una sensazione di vita in più e ti fa desiderare di più.”un punto IO. “Quando ho sentito la parola cancro, ho smesso di ascoltarla e tutto quello a cui pensavo era la morte.”“, ammette il giornalista. Ma presto la situazione è cambiata Durante il trattamento indossava sempre abiti sportivi attillati e scarpe da ginnastica, anche se a volte non poteva uscire. “Se attraverso la sfida riesci ad aiutare una persona ad alzarsi dal divano o dal letto, ne varrà la pena”, afferma.