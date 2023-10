Serena Williams sta scrivendo un’autobiografia “intima” e ha un contratto per due libri

APLettura: 4 minuti.

NEW YORK – Ora che si è allontanato dallo sport che un tempo dominava come pochi altri atleti, Serena Williams Pronto a pensare.

Il suo grande tennista Accordo per scrivere due libri autobiografici con Random House Publishing Group, iniziando con un libro di memorie “intimo” in cui parla di tutto, dalla sua infanzia e i primi allenamenti di tennis, rappresentati nel film “King Richard” del 2021, alla sua straordinaria carriera e agli ostacoli e alle battute d’arresto che ha dovuto sopportare. metodo. Il libro non ha ancora un titolo né una data di uscita.

Serena Williams saluta i tifosi riuniti per la sua ultima partita agli US Open. Jan Catovi/Getty Images

“Per molto tempo, l’unica cosa su cui mi sono concentrata era vincere, e non mi sono mai seduta a pensare alla mia vita e alla mia carriera”, ha detto mercoledì in una dichiarazione la Williams, che ha dato alla luce il suo secondo figlio ad agosto. “Nell’ultimo anno, mi è davvero piaciuto trascorrere del tempo con la mia famiglia in crescita per celebrare i miei successi ed esplorare i miei altri interessi. Non potrei trovarmi nel posto più perfetto per poter intraprendere un progetto così personale e intimo. E non c’è nessuno con cui preferirei farlo se non con la Random Team House.”

Il secondo libro, anch’esso senza titolo, sarà un’opera “d’ispirazione”, secondo Random House, che ha annunciato che “Williams presenterà una regola di vita che attingerà alle sue esperienze di filantropa e sostenitrice, e alla sua carriera di investitrice di unicorni”. con Serena.” progetti e una persona che ha cercato a lungo di far crescere una generazione diversificata ed emergente di giovani donne le cui aspirazioni non si limitano a questo campo”.

La Williams, 42 anni, ha annunciato il suo ritiro – come tutti sanno, evitando quel termine e dicendo invece che si stava “evolvendo” lontano dal tennis professionistico – poco prima degli US Open 2022. Non ha più giocato da quel torneo, compreso. Vincere il secondo turno Annette Kontaveitn. 2 in classifica, prima di perdere al terzo turno Sì, Tomljanovic.

La Williams ha lasciato lo sport con 23 titoli del Grande Slam in singolo e 14 titoli in doppio con sua sorella. Venere Williams, oltre 300 settimane al numero uno della classifica e quattro medaglie d’oro olimpiche. È stata anche ampiamente citata per aver abbattuto le barriere razziali nel tennis, le barriere razziali e di genere nello sport e altro ancora.

In un articolo di Vogue dell’anno scorso, ha scritto che sperava che, grazie al suo successo, “gli atleti si sentano come se potessero essere se stessi in campo. Possono giocare duro e agitare i pugni. Possono essere forti ma belli. Possono.” Indossano quello che vogliono, dicono quello che vogliono, distruggono tutto e sono orgogliosi di tutto.

I suoi libri precedenti includono un’autobiografia del 2009, “On the Line”, e un libro per bambini, “The Adventures of Kay Kay”, pubblicato lo scorso anno.

Mercoledì la Random House ha annunciato nel suo comunicato stampa che la sua nuova autobiografia sarà “una franca esplorazione delle esperienze che hanno plasmato la sua vita”. La Williams condividerà i suoi pensieri su come “superare i controlli e gli attacchi in uno sport dominato da uomini bianchi, affrontare perdite devastanti dentro e fuori dal campo, innamorarsi dell’imprenditore tecnologico Alexis Ohanian, celebrare la diversità corporea e ampliare i confini dello stile nel mondo”. dello sport.” Sport e cultura pop, sensibilizzazione sulle disparità nella salute materna ed essere una madre devota alle sue due figlie, Olympia e Adira.