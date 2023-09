Il Liverpool parte grande favorito per il titolo UEL: con Diaz fa visita al LASK

ESPN.comLettura: 3 minuti.

Diaz partirà dal Liverpool all’inizio dei gironi di Europa League. Agenzia per la protezione ambientale

Con una squadra formata per competere in Champions League, Liverpool Dovrai fare tutto il possibile in questa stagione Lega europeala squadra inglese con Luis Diaz Essendo il protagonista, è un ottimo candidato per il titolo. Nel Gruppo E, i Reds iniziano il loro viaggio con una visita alla squadra austriaca del LASK Linz alla Raiffeisen Arena, e sono ansiosi di raggiungere la finale del torneo a Dublino.

Questa non sarà la prima volta che Luis Diaz giocherà nella Liga, l’attaccante del Guajiro lo aveva già fatto quando giocava per il Porto nella stagione 2019-20. Lucho spera di potersi unire alla lista dei calciatori colombiani che hanno già vinto questo trofeo Giacomo RodríguezOppure Falcao Garcia, Faustino Asprilla, Carlos Bacca e altri.

Il Liverpool si qualifica direttamente alla fase a gironi di questa edizione della European League dopo essere arrivato quinto nella precedente stagione della Premier League ingleseMentre LASK Lo ha fatto dopo aver superato gli spareggi, dove ha battuto lo Zrinjski Mostar della Bosnia-Erzegovina per 3-2 complessivo.

Il LASK arriva con un bel regalo dopo essere stato imbattuto in sette partite e aver registrato cinque vittorie, tre delle quali in casa. Il nuovo Sì mette alla prova gli austriaci, visto che il Liverpool è a peso il favorito per la vittoria e arriva dopo quattro vittorie consecutive in Premier League e un’imbattibilità da sedici partite consecutive.

Tra le principali novità per il Liverpool c’è il possibile ritorno del difensore W capitano Virgil van Dijk, Proprio come previsto, arriveranno i minuti da titolare Ryan Gravenberch. Jurgen Klopp valuterà anche la possibilità di far riposare alcuni giocatori chiave come Alisson e/o Mohamed Salah.

Nella stagione in corso con il Liverpool, il colombiano Luis Diaz ha giocato cinque partite con il suo club nella Premier League inglese, in quattro delle quali è stato titolare e nell’ultima è entrato solo come sostituto, ma la decisione è stata dovuta a più di quello. L’usura che ha subito dopo il viaggio dal Sud America dopo aver partecipato alle qualificazioni con la nazionale colombiana.

Ho lottato finora in questi 305 minuti in cui ho giocato per i Reds e ho già segnato due gol e probabilmente giocherò da titolare contro il LASK. Il colombiano ha quattro gol nella storia dell’Europa League, tutti mentre giocava per il Porto.

Klopp ha parlato prima di questa partita e ha indicato l’avversario: “Siamo qui per giocare a calcio e prendiamo questa partita sul serio. Non siamo arroganti, vogliamo competere e vincere qui. LASK “Non è una squadra facile. Dobbiamo farci trovare pronti”.

Lo stratega tedesco alla guida del Liverpool ha parlato anche del livello e dello sviluppo della sua squadra: “Sono molto entusiasta del potenziale che abbiamo. Sembra molto buono, qualcosa sta crescendo”.

Possibili configurazioni

LASK Linz:legale; Lokender, Xeres, Andrade; Flicker, Jovicic, Horvath, Bello; Ljubicic, Zolj, Havel.

Liverpool: Kelleher. Gomez, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Grafenbrech; Doak, Diaz, Jota.