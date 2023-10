Una squadra imbattuta gonfia le statistiche ma i pareggi non aiutano in un calendario serrato

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Lorenzo è imbattuto con la nazionale colombiana. Un altro pareggio contro il Brasile nel prossimo appuntamento potrebbe complicare le cose nelle qualificazioni. Evie

Nazionale colombiana Ha completato quattro date imbattute in Si schiarisce la voce Con Nestore Lorenzo. Vengono da tre pareggi consecutivi che li hanno portati in zona Mondiale ma il calendario è serrato. A novembre riceve Brasile.

Ha perso due posizioni in questo doppio appuntamento. È passato al quinto posto, che in questo nuovo format gli garantisce un posto diretto. Ha sei punti. Un punto dietro l’Uruguay e solo due punti dietro il Cile, ottavo.

L’aggiunta di uno dopo l’altro contribuisce a mantenere un record di imbattibilità in questo torneo. Non perde da dodici anni, amichevoli comprese. Come una statistica insostituibile. Tuttavia, il pareggio è spesso un rigore quando tutti sono motivati, come è successo con il Venezuela che vinse 3-0 sul Cile.

Contro l’Ecuador a Quito ha ottenuto un punto Molto prezioso per rafforzare il collettivismo.

Nestor Lorenzo ha detto: “Oggi si sono rialzati, hanno giocato e hanno meritato di vincere. Non sono soddisfatto, ma sono soddisfatto della prestazione della squadra”.

L’avvertimento vale quando il prossimo avversario a novembre sarà il Brasile. È rimasta scioccata dai suoi passi falsi a Cuiabá e Montevideo. Ma la Colombia non è mai riuscita a batterlo in casa. Vale la pena un’altra cravatta?

Ci sono sintomi che iniziano a ripresentarsi. Gli attaccanti senza obiettivo perdono fiducia nel fissare gli obiettivi. La sfida di ottenere gli auriverdes a Barranquilla significa maggiori responsabilità per evitare amarezze premature. Poi segue il Paraguay ad Asuncion.

“La parità e quanto siano difficili le combinazioni e i tre non sorprende. Per noi è stata una storia movimentata con sconfitte e cambi, ma ho la sensazione che meritiamo di più. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi e di quello che è a venire, e questo mi dà tranquillità per il futuro”, ha aggiunto DT.

La tavola è generosa e anche insidiosa. Ci dispiace nel 2022.