Alex Rodríguez spiega la sua intelligenza virale sui social network

L'ex stella della NBA e attuale proprietario dei Minnesota Timberwolves ha attirato l'attenzione durante un'intervista

Non è strano da vedere Alex Rodríguez Si siede in prima fila nelle arene NBA, e ancora di più quando si parla delle partite dei Minnesota Timberwolves, squadra di cui è comproprietario.

Tuttavia, l'intervista avvenuta durante la partita tra Karl Towns e i Minnesota Timberwolves ha attirato molta attenzione e non necessariamente per quello che stava succedendo in campo.

I social media erano pieni di meme e commenti sull'aspetto di A-Rod, con la sua pelle estremamente abbronzata, che ha attirato l'attenzione dei fan della NBA.

Co-proprietario dei Minnesota Timberwolves con l'analista di ESPN Stephen A. Fabbro. David Berding/Getty Images.

A causa delle reazioni, lo stesso Rodriguez ha voluto fare dei chiarimenti sui suoi social e ha giustificato il tutto andando in vacanza nella Repubblica Dominicana.

“Ok a tutti, lo so, sono castano, ma sono dominicano e sono andato in vacanza. E ho dormito al solecominciò a dire scherzosamente Rodriguez in inglese.

“Calmatevi tutti”, mentre sui suoi social ha detto anche qualche parola in spagnolo. “Calmati, calma la mia gente… adesso!”, ha concluso dicendo l'ex stella della MLB, suscitando migliaia di commenti.

Dopo il ritiro dalle major league, il dominicano Alex Rodriguez ha iniziato un percorso che lo ha portato a diventare uomo d'affari e analista televisivo, e l'anno scorso ha intrapreso un progetto per acquisire parte dei Timberwolves e dei Minnesota Timberwolves della WNBA.

Durante l'intervista trasmessa venerdì scorso, Rodriguez ha sottolineato il successo ottenuto dai Timberwolves durante la stagione, anche se ha ammesso che la Western Conference non è affatto facile.

“L'Occidente è duro e potrebbe essere il gioco di chiunque quest'anno. Una delle cose su cui vuoi concentrarti è la continuità e la stabilità, ed è qualcosa che abbiamo fatto con Tim Connelly e Chris Finch e questo gruppo”, ha detto Rodriguez.

I Timberwolves guidano la Western Conference e durante il fine settimana sono diventati la seconda squadra con 40 vittorie nella NBA.

