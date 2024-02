Ecco come funzionano i gruppi e la classificazione dopo la data 2

AChe cosa Nelle prime edizioni della Women's Gold Cup nel 2002 e nel 2006, la competizione fungeva da qualificazione per la Coppa del Mondo femminile dell'epoca.Per questa edizione 2024 c’è stata una trasformazione e ha acquisito maggiore importanza. E di pari passo con l’accordo raggiunto da CONMEBOL e CONCACAF su questo punto La Copa America 2024 prevede le solite 10 squadre e la partecipazione di altri 6 ospitiÈ stato inoltre deciso che diverse squadre sudamericane saranno invitate a partecipare al Campionato Centro e Nordamericano.

Allo stesso modo, è stato modificato il metodo di qualificazione delle squadre centroamericane e nordamericane ai Mondiali femminili. Ora il Concacaf W Championship è la strada per arrivare all'evento orbitale femminile e la competizione degli Stati Uniti è diventata un po' più dura recentemente con Canada e Messico.

Ma Lungi dall'essere considerato un evento amichevole o poco importante, Colombia e Brasile si stanno preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024 e per questo cercano la prestazione migliore e hanno portato molti dei loro numeri.. Sfortunatamente, non tutti erano disponibili poiché diversi club di calciatori si sono rifiutati di prestarli perché la fase finale della Women's Gold Cup non rientra nelle date previste dalla FIFA.

Classifiche Women's Gold Cup 2024 – Data 2

Nel primo gruppo, come previsto, il mecenatismo va agli Stati UnitiMentre Messico e Argentina si contenderanno il secondo posto. Nel secondo girone è forte la lotta tra Colombia e Brasile per il primo posto e nel secondo appuntamento la classica sudamericana ha deciso molto. Mentre nel terzo girone figura il Canada come candidato alla qualificazione, mentre alle sue spalle lottano Costa Rica e Paraguay.

Stati Uniti | 6 punti. | +9 gol Messico | 4 punti. | +8 argentina | 1 punto. | – 4 Repubblica Dominicana | 0 punti. | -13

Brasile | 6 punti. | +2 Colombia | 3 punti. | + 5 gol Porto Rico | 3 punti. | 0 Panama | 0 punti. | -7

Canada | 3 punti. | 6 gol Paraguay | 3 punti. | +1 Costa Rica | 0 punti. | -1 Salvador | 0 punti. | -6

Programmazione e date della Women's Gold Cup 2024

Dei tre gironi in competizione, le prime due di ogni classifica avanzeranno e le prime due terze squadre accederanno ai quarti di finale, quindi ci sono più opzioni in cui trovarsi quando si tratta di situazioni. Per coloro che non ne sono pienamente consapevoli, le trasmissioni lo saranno Da Star+, che ha il segnale e lo staff di ESPN Detiene inoltre i diritti CONCACAF.

Storia 1

Messico-Argentina 0-0

Stati Uniti 5-0 Repubblica Dominicana

Storia 2

Repubblica Dominicana – Messico 0-8

Argentina-USA 0-4

Storia 3

Argentina contro Repubblica Dominicana – Lunedì 26 febbraio – 19:00 (ora della Colombia)

Stati Uniti contro Messico – lunedì 26 febbraio – 22:15 (ora della Colombia)

Storia 1

Colombia-Panamá 6-0

Brasile – Porto Rico 1-0

Storia 2

Porto Rico – Panama 1-0

Colombia-Brasile 0-1

Storia 3

Colombia contro Porto Rico – Martedì 27 febbraio – 19:00 (ora della Colombia)

Brasile vs. Panama – Martedì 27 febbraio – 22:15 (ora della Colombia)

Storia 1

Costa Rica-Paraguay 0-1

Canada-El Salvador 6-0

Storia 2

Paraguay contro Canada – Domenica 25 febbraio – 17:00 (ora della Columbia)

El Salvador contro Costa Rica – domenica 25 febbraio – 20:00 (ora della Colombia)

Storia 3

Canada contro Costa Rica – Mercoledì 28 febbraio – 18:00 (ora della Colombia)

El Salvador contro Paraguay – Mercoledì 28 febbraio – 21:00 (ora della Colombia)

Il programma si svolgerà dal 2 al 3 marzo per i quarti di finale, il 6 marzo per le semifinali e il 10 marzo per la finale.