Rapporto scouting: le 20 migliori stelle sbarcano ad Acapulco; Medvedev e Rublev si dirigono a Dubai e Gary a Santiago | Giro dell'ATP

Rapporto scoutistico

Rapporto scouting: le 20 migliori stelle sbarcano ad Acapulco; Medvedev e Rublev presiedono a Dubai e Gary a Santiago

Tutto quello che c'è da sapere sui tornei della settimana che inizia

24 febbraio 2024

Peter Staples/Tour ATP



Daniil Medvedev, Holger Röhn e Nicholas Jarry gareggiano questa settimana.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

L'azione nella categoria ATP 500 rimane calda questa settimana con due tornei di questa categoria che si svolgeranno contemporaneamente per la prima volta in questa stagione nel Tour sudamericano.

Alexander Zverev, Holger Röhn e Stefanos Tsitsipas sono alcune delle star che parteciperanno all'Abierto Mexicano Telcel Gala presentato da HSBC ad Acapulco. Daniil Medvedev e Andrey Rublev guidano la formazione del Dubai Duty Free Tennis Championships, mentre all'ATP 250 di Santiago, Nicolas Jarry e Sebastian Paez saranno le teste di serie del Movistar Chile Open.

ATPTour.com esamina cinque cose che dovresti fare in ogni torneo.

Cinque cose da fare ad Acapulco

1) Poster delle stelle ad Acapulco: Nove tra i primi 20 giocatori guidano la squadra dell'HSBC Abierto Mexicano Telcel. I quattro candidati principali sono Zverev, Rohn, Alex de Minaur e Taylor Fritz.

2) Ricordi del Messico: De Minaur ha avuto una prestazione brillante lo scorso anno ad Acapulco, dove ha vinto il titolo più importante della sua carriera. Il sette volte campione dell'ATP Tour è entrato per la prima volta nella top 10 della classifica ATP di Pepperstone questo mese e ora tenterà di difendere i 500 punti che possono essere portati via.

3) Hai mai visto Zverev? Il tedesco sta cercando di conquistare il suo primo titolo in questa stagione. Il 26enne tedesco, che ha un record di 13-3 ad Acapulco, spera in una ripetizione sul cemento messicano, dove ha vinto il titolo nel 2021 in un anno in cui ha vinto sei corone, due delle quali erano corone ATP. Il Masters 1000, così come l'oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo e alle Nitto ATP Finals.

4) Capacità americane: Cinque dei sei americani con il ranking più alto parteciperanno anche al torneo ATP 500: Fritz, il finalista dello scorso anno Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ben Shelton e Christopher Eubanks. Nessun americano è riuscito a vincere il titolo da quando lo fece Sam Querrey nel 2017.

5) Gonzalez/Skupski guidano il tabellone del doppio: Il messicano Santiago Gonzalez proverà a lasciare la coppa in casa con Neal Skupski. Sul poster ci saranno altre coppie come Hugo Ness e Jan Zielinski, Rinki Hijikata e Joe Salisbury, Max Purcell e Jordan Thompson o William Bloomberg e Casper Ruud, che si contenderanno lo stesso premio.

Potrebbe interessarti anche: Medvedev torna a Dubai per difendere la sua corona

Cinque cose che devi seguire a Dubai

1) Il ritorno di Medvedev: Nel suo primo torneo dopo la finale dell'Australian Open, il numero quattro del mondo è tornato nel suo ambiente familiare. Medvedev guida un torneo vinto l'anno scorso senza perdere un set, battendo Novak Djokovic in semifinale prima di sconfiggere Rublev in finale.

2) Rublev cerca un'altra corona a DubaT: A 26 anni, Rublev ha vinto nove delle sue ultime 10 partite negli Emirati Arabi Uniti, dove vincerà il titolo nel 2022. Il 15 volte campione dell'ATP Tour è alla ricerca del suo secondo titolo quest'anno, dopo aver iniziato la stagione. L'anno vinto a Hong Kong.

3) Murray è tra gli ex campioni: Per l'ottava volta nella sua carriera, il campione del 2017 Andy Murray gareggerà nell'ATP 500. A Dubai punterà a ritrovare la sua forma migliore, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria dell'anno questa settimana a Doha.

4) Mencic, stella della #NextGenATP: Il teenager ceco Jakub Mencic ha fatto un'ottima prestazione al Qatar ExxonMobil Open, diventando il più giovane finalista nella storia del torneo solo al suo terzo evento nell'ATP Tour. Mencic ha un'esenzione speciale per entrare a Dubai, dove esordirà contro Borna Coric.

5) Campioni dell'Australian Open: Rohan Bopanna e Matthew Ebden stanno giocando il loro primo torneo da quando hanno vinto il titolo a Melbourne. L'indiano e l'australiano sono i principali candidati a Dubai. Ivan Dodig e Austin Krajicek sono le seconde teste di serie.

Cinque cose da fare a Santiago

1) Fitness e Casa: All'età di 28 anni, Jarry ha raggiunto la sua forma migliore due settimane fa al torneo ATP 250 di Buenos Aires, dove ha raggiunto la finale, dopo aver sconfitto in semifinale il due volte campione del Grande Slam Carlos Alcaraz. La testa di serie del Cile torna in patria, dove sarà il principale favorito.

2) Bayesiano è nella scatola: Tre dei quattro titoli di Baez sono stati vinti sulla terra battuta. L'argentino, che due anni fa raggiunse la finale a Santiago, proverà a fare un altro passo avanti e a conquistare il titolo in questa edizione. A 23 anni sarà una testa di serie numero 2.

3) Il penny insegue il suo secondo titolo sulla terra: #NextGenATP Il francese Arthur Fels ha vinto il suo primo titolo a Lione sulla terra battuta lo scorso anno, completando il torneo raggiungendo la partita per il titolo alle Next Gen ATP Finals. Farà il suo debutto a Santiago, a 19 anni, e tenterà di migliorare il quarto posto ottenuto nel Pepperstone ATP Tour di Jeddah.

4) Stelle brasiliane: Thiago Siboth Wilde è stato il campione dell'edizione 2020, alzando il trofeo come ospite e classificandosi 182esimo al mondo. Dopo aver interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive la scorsa settimana a Rio, il 23enne brasiliano spera di continuare la sua buona forma in Sud America. Da parte sua, il 17enne Joao Fonseca, che ha raggiunto i quarti di finale a Rio, cercherà di completare un'altra prestazione impressionante quando visiterà Santiago.

5) Speranze locali: Gli altri cileni nel sorteggio sono la quarta testa di serie Alejandro Tabelo, che ha vinto il suo primo titolo all'inizio dell'anno ad Auckland. Mentre il campione 2021 Christian Garin proverà ad sommare due vittorie consecutive per la prima volta quest’anno. Sul cartellone ci sarà anche Tomas Barrios Vera, che ha fatto il suo debutto nella Top 100 il mese scorso.