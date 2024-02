Entusiasmanti gli sviluppi “promettenti” che Aston Martin sta preparando

AVoi Prova del Bahrein Quest’anno è stato molto diverso dall’anno scorso Aston Martin. La squadra di Silverstone ha già dato l'allarme La sua vettura sarà un'evoluzione rispetto alla precedente, non un cambiamento di concetto Come la scorsa stagione. In Bahrein è stato confermato che non avrebbero fatto un salto così grande come nel 2023. Tuttavia, hanno lasciato buone sensazioni nei test e Fernando Alonso ha riportato un po' l'illusione Con dei bei long run.

Il Team Principal dell'Aston Martin, Mike Crack, è stato molto soddisfatto delle prestazioni dell'AMR24 nel pre-campionato Ha rivelato che il team sta lavorando per implementare gli aggiornamenti previsti per la vettura, il primo dei quali focalizzato sulla ricarica della batteria. “Sono stati test positivi da parte nostra.”Krak ha affermato di aver completato tutti i programmi come previsto. Inoltre, ha impressionato i fan di Alonso sottolineandolo Ci aspettiamo un grande miglioramento in questa stagione.

C’è una stagione molto lunga davanti a noi e abbiamo molti progetti in sviluppo, alcuni dei quali molto promettenti Mike Crack, Team Principal dell'Aston Martin

Lo ha confermato l'allenatore della nazionale inglese Hanno fatto un passo avanti durante l’inverno e sono riusciti a migliorare in diverse aree chiave Per l'auto. Ha sottolineato anche il Lussemburgo Grande affidabilità dimostrata da Aston Martin In Bahrein e il suo stile di guida: “Capiamo molto bene come funziona la macchina”.

Maglia molto uniforme

Mike Crack era ottimista riguardo alla stagione e lo ha confermato Il tuo obiettivo è combattere con le squadre che sono in cima alla classifica.In una stagione in cui questo veniva menzionato “L’intera rete sarà incredibilmente uniforme“Non si sono concentrati sui programmi di qualifica pre-campionato, ma con quanto mostrato nei test, in particolare da Fernando Alonso, l’AMR24 ha Buon degrado E velocità operativa molto stabile.

Venerdì prossimo tutte le squadre chiariranno i propri dubbi. La classifica sarà l'esame finale dove nessuno nasconderà nulla, ma secondo quanto confermato da Krak, Puoi aspettarti un miglioramento significativo dall’Aston Martin durante la stagioneProprio come ha fatto la McLaren nel 2023.