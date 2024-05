Non sarà più necessario un account PlayStation Network per giocare su PC

05-06-2024



Inaspettato ma ben accolto: Sony Ha ritirato la sua controversa decisione di richiedere ai giocatori di farlo Divertitori Infernali 2 In Computer Per creare un account in PlayStation Rete Per accedere al gioco. Questa misura, annunciata di recente, ha suscitato un’ondata di critiche da parte della comunità dei giocatori, che la considerava inutile e ingiusta.

Divertitori Infernali 2, il tanto atteso sequel del famoso gioco d’azione cooperativo ha ricevuto elogi da giocatori e critici per il suo gameplay emozionante e la giusta attenzione alle microtransazioni. Tuttavia, la decisione Sony L’imposizione di questo ulteriore requisito ha generato una schiacciante risposta negativa.

La nuova politica per Sony Obbliga i giocatori a farlo ComputerNuovi e vecchi a cui registrarsi PlayStation Rete Per poter giocare Divertitori Infernali 2. Questa azione, che non è stata consultata con lo studio di sviluppo, Studi della frecciaÈ stato accolto con rabbia dalla comunità dei giocatori. Molti hanno sostenuto che fosse inutile ed escludente, soprattutto per coloro che vivono nelle zone in cui esiste PlayStation Rete Non disponibile.