Modern Warfare III ripropone alcune delle sue armi più popolari

Preparati a ricevere tre delle armi più amate dai giocatori, benvenuti STG44, Kar98K e Spas-12

Call of Duty è uno dei franchise più riconoscibili in tutto il mondo Arciere È riuscita a diventare una delle armi più popolari e giocate al mondo e sì, ora sta riproponendo alcune delle armi più popolari tra i giocatori. Più precisamente, tre di essi sono trapelati, STG44, Kar98K e SPAS-12Tre compagni di viaggio che hanno segnato un’era nei vari giochi della serie tornano ora in Call of Duty: Modern Warfare 3.

Per un motivo o per l’altro, questo titolo è sempre sulla bocca di tutti Recentemente si sono diffusi gli hacker e per risolvere questo problema, tempo fa Call of Duty ha bannato più di 2 milioni di giocatori grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale qualcuno si è impegnato a macchiare la speciale esperienza di gioco con te. È chiaro che gli sforzi dell’azienda sono grandi, ma non ha ancora trovato la chiave per far sì che la maggior parte degli utenti sia soddisfatta del gioco. Sembra che sia così Può cambiare con nuovi contenuti Dal gioco.

Tre delle armi più popolari e amate di Call of Duty ritornano in Modern Warfare 3

Questa informazione è stata fornita da un utente di Twitter Charlie Intel. A quanto pare, i dataminer del gioco hanno trovato riferimenti a queste amate armi, anche se sfortunatamente non c’è ancora una data di arrivo. Proprio sotto queste righe, vi lasciamo il post originale in modo che possiate dargli un’occhiata. Sicuramente la maggior parte dei veterani sa già di quali armi stiamo parlando, ma i nuovi arrivati ​​probabilmente non apprezzeranno. Dai un’occhiata e resta con loro, perché Sono molto popolari per un motivo..

I data miner hanno ora trovato quanto segue: STG44

Auto98k

Terme-12 Torneranno in MW3 e Warzone ad un certo punto pic.twitter.com/biErdaCRxq -CharlieIntel (@CharlieIntel) 1 maggio 2024

Dovrebbero arrivare con la nuova stagione del gioco, anche se, come vi abbiamo detto, al momento non è chiaro nulla al riguardo. Oltre alle armi, Sono sempre previste nuove collaborazionisai già che Call of Duty lo utilizza molto e hai potuto vedere i personaggi di The Boys nel gioco.

Vedremo cosa succederà in futuro, quello che è chiaro è che molti giocatori sono riusciti a fare cose davvero impressionanti con le opzioni offerte dal gioco, sia con potenziamenti sul campo che con le armi. Un utente ha persino offerto un vantaggio davvero interessante a una fotocamera tattica poco utilizzata Può essere un alleato essenziale nel gioco. Saremo molto curiosi di vedere quando queste nuove armi arriveranno nel gioco.

