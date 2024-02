Fonti AP: I Warriors prolungano il contratto dell'allenatore Kerr per altri due anni

L'allenatore dei Golden State Warriors Steve Kerr ha accettato un prolungamento del contratto di due anni da 35 milioni di dollari, secondo due persone con conoscenza diretta delle trattative.

Le fonti hanno parlato venerdì a condizione di anonimato perché Kerr non aveva firmato il suo nuovo contratto. ESPN è stato il primo media a segnalare l'accordo, attribuendo l'informazione agli agenti di Kerr presso Priority Sports.

La cifra sarebbe un record in termini di valore annuo dell'allenatore.

Nella sua decima stagione con i Warriors, Kerr avrebbe dovuto completare il suo contratto completo alla fine di questa stagione. Aveva negato di avere fretta di firmare, affermando che la campagna elettorale era la sua priorità e che era sempre stato chiaro nel suo desiderio di restare in carica.

Recentemente, lo stratega 68enne ha collezionato 500 vittorie. Ha portato i Golden State a quattro titoli con un roster costellato di stelle, guidato da Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson.

Kerr ha affermato in più occasioni, anche durante la sua permanenza estiva con la nazionale statunitense, di non essere preoccupato di iniziare la stagione senza contratto per il 2024-2025. Guiderà gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi e non ha intenzione di continuare in quel ruolo durante il prossimo ciclo quadriennale.

Il valore medio di 17,5 milioni di dollari sarebbe il più grande della storia per qualsiasi allenatore NBA. Altre operazioni avevano un valore totale più elevato.

Erik Spoelstra di Miami ha accettato quest'anno una proroga di otto anni da 120 milioni di dollari. Anche Gregg Popovich di San Antonio (cinque anni e 80 milioni) e Monty Williams di Detroit (sei anni e 78 milioni secondo quanto riportato dalla stampa) hanno contratti più consistenti in termini di dollari complessivi.