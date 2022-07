Max Verstappen risponde alla provocazione di Lewis Hamilton

Verstappen ha risposto sarcasticamente all’accuratezza di Hamilton

Max Verstappen rispondere a un suggerimento Lewis Hamilton Di non essere un guidatore sano di mente, dire che è rassicurante che anche un 37enne impari a girare correttamente.

Lewis Hamilton Hanno combattuto lealmente con Charles Leclerc Nel Gran Premio di Gran Bretagna Ha elogiato il pilota Ferrari per essere “sano di mente”, dicendo che non era la stessa situazione che ha dovuto affrontare quando ha affrontato Max Verstappen nel 2021.

Ad un certo punto della sua lotta con Charles Leclerc, pilota Ferrari Ha battuto Hamilton in modo pulito dall’esterno a Cobbs.

L’anno scorso, Hamilton ha affrontato la linea interna nella stessa curva quando si è scontrato in modo controverso con Verstappen, mettendo fuori combattimento il pilota Toro Rosso dalla gara e inviato in ospedale per osservazione preventiva. Quando gli è stato detto dei commenti, Verstappen non ha potuto resistere alla risposta, sottolineando che la FIA aveva per lo più trovato Hamilton in colpa nell’incidente.

Ha detto sarcasticamente “Mad Max” al quotidiano olandese da Telegraaf.

Lewis Hamilton e Max Verstappen, la grande rivalità all’interno della Formula Uno. Anche se questo 2022 è un po’ spento, perché la Mercedes è un passo più vicina alla Red Bull. GT

“Stai imparando, e questo è positivo per i conducenti più giovani: quando hai 37 anni, stai ancora imparando!”

“Puoi vederlo chiaramente nelle foto, ovviamente. Charles gli ha dato meno spazio rispetto a me l’anno scorso e questo è abbastanza. Inoltre, l’anno scorso ha ricevuto una penalità, quindi non devi parlarne”.

Max Verstappen Attualmente è in testa al campionato nella sua prima difesa del titolo. Sono arrivato settimo nell’ultima storia di Pietra d’argentoDopo problemi con l’auto. Da parte sua, Hamilton è arrivato terzo, dopo un’epica battaglia contro Leclerc e Ceco Perez.

Verstappen e Hamilton si incontreranno di nuovo a anello del toro rossoSede centrale Gran Premio d’Austriadata dell’undicesimo calendario.