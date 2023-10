Dove trovare gli occhiali per guardare un’eclissi solare a San Diego – Telemundo San Diego (20)

SAN DIEGO – San Diego sarà testimone di un’eclissi solare parziale il 14 ottobre 2023, l’ultima eclissi solare anulare visibile dall’area dopo diversi decenni, e coloro che vogliono sperimentare il fenomeno dovranno essere preparati.

La NASA afferma che non è mai sicuro guardare il sole, nemmeno con un telescopio o attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Poiché l’eclissi di quest’anno è anulare (ovvero la luna non copre completamente il sole), dovrai osservare l’evento utilizzando occhiali di sicurezza o un dispositivo speciale che impedisca all’utente di guardare direttamente il sole.

Puoi acquistare occhiali da sole sicuri online, ma il tempo è essenziale. Fortunatamente, ci sono diversi eventi nella contea di San Diego che offrono occhiali gratuiti per l’eclissi di sabato:

Unisciti al San Diego Fleet Science Center per una festa di osservazione nel cuore del Balboa Park (vicino alla fontana) e ricevi lezioni gratuite di eclissi 3D della NASA. L’evento inizia alle 8:00 alle 23:00 e presenterà diverse attività a tema eclissi, tra cui dimostrazioni, un astronomo che risponderà alle domande e un seminario per costruire il proprio visore solare.

Ciascuna di 37 sedi della Biblioteca pubblica di San Diego Un portavoce della biblioteca ha confermato che la biblioteca ha ricevuto una quantità limitata di occhiali per la visione dell’eclissi solare da distribuire al pubblico. Gli ospiti hanno bisogno di una tessera della biblioteca per ottenere gli occhiali, ma ce ne sono pochissimi. Se questa volta te lo perdi, il sistema bibliotecario avrà anche una fornitura limitata di occhiali per l’eclissi solare totale dell’aprile 2024, che sarà parzialmente visibile a San Diego.

Molte filiali ospitano anche il proprio evento gratuito per consentire agli ospiti di vivere l’eclissi anulare parziale.

In Linda Vista (2160 Ulrich Street, San Diego)i partecipanti possono creare i propri visori per l’eclissi e ricevere caramelle Moon Pie fino a esaurimento scorte tra le 9:30 e le 11:00.

IL Biblioteca della filiale di Mission Hills/Hillcrest (215 W. Washington St., San Diego) avrà in mostra bicchieri speciali e oggetti di artigianato per i partecipanti.

Dopo l’eclissi, gli studenti delle elementari possono conoscere il sistema luna-sole. Durante la sessione dalle 14:00 alle 16:00, gli ospiti possono anche creare telecamere stenopeiche che possono essere utilizzate per visualizzare l’eclissi. Registrati qui.

Se non riesci a ottenerne un paio gratuito, ecco alcune opzioni alternative:

Costruisci la tua visiera parasole

Se non puoi procurarti degli occhiali protettivi, crea un proiettore stenopeico, che abbia un piccolo foro per proiettare il sole su una superficie vicina. Senza guardare il sole, potrai vedere l’ombra dell’eclissi come una proiezione. Puoi anche usare un colino o le mani. Scopri come qui.

Acquista occhiali per eclissi solare

Come ultima risorsa, puoi acquistare occhiali per eclissi solare, ma assicurati che soddisfino gli standard ISO. L’American Astronomical Society, partner della NASA, ha un elenco di maschere e occhiali da sole sicuri approvati. Per ottenere un elenco dei fornitori di servizi, clicca qui.

Esistono anche filtri compatibili ISO per smartphone, Secondo l’AAS, Gli occhiali per eclissi solare possono anche essere venduti presso alcuni rivenditori nazionali, come Home Depot, Lowes e Walmart.