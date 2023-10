Gli sviluppatori di Codemasters confermano che EA WRC utilizzerà Unreal Engine 5 invece di Frostbite

Per la prima volta in 16 anni, Codemasters non utilizzerà il proprio motore per sviluppare il nuovo WRC, che ora è nelle mani di Electronic Arts.

Tra poche settimane arriverà un nuovo gioco di guida dal grande potenziale, ed è ora nelle mani di Codemasters. Sì, lo studio responsabile dei giochi Dirt e F1 è stato acquisito nel 2021 da Electronic Arts e ora sta lavorando a un nuovo campionato WRC.

Lo sai già KT Racing ha detto addio al franchise della velocità Con WRC Generations, un canto del cigno che ha deliziato gli appassionati di questo tipo di rally.

Ma non preoccupatevi, perché il Campionato del Mondo Rally tornerà molto presto. I fan del genere possono aspettarsi che verrà dalle mani Codemastersuno studio specializzato su questo argomento.

Niente di più e niente di meno che EA Sports WRC, un gioco davvero di nuova generazione che segna il debutto della serie In esclusiva per PS5, serie Xbox.

In Intervista a VG247Codemasters spiega una decisione tecnica molto sorprendente presa con EA WRC, poiché non utilizzerà lo stesso motore dei giochi precedenti.

WRC, al ritmo dell’Unreal Engine 5

Ross Gowing, direttore creativo di Codemasters, spiega la decisione Non scommettere sul motore Frostbite, Non attraverso l’egocon la prossima puntata del WRC.

Essendo un buon gioco EA, ci si aspetterebbe che EA WRC utilizzi il solito motore Electronic Arts, come Frostbite. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come l’imminente Mass Effect 5.

Inoltre, EA WRC non utilizzerà il motore EGO presente nei giochi Codemasters per 16 anni. Al suo posto, il nuovo gioco Rally Beneficerai del potente Unreal Engine 5da Epic Games.

”EGO è stato un grande motore per noi e con esso abbiamo realizzato moltissimi giochi incredibilmente belli, ma siamo arrivati ​​al punto in cui volevamo che i nostri palcoscenici fossero sempre più spaziosi e che i nostri ambienti fossero più grandi e visivamente più ricchi.”.

Codemasters ci ha pensato EGO non è riuscita a fare tutto questo in un periodo di tempo accettabile. Ricordiamo che lo studio britannico, ora di proprietà di EA, deve lavorare su più fronti contemporaneamente.

”Unreal è stato un grande collaboratore e ci è stato di grande supporto in ciò che stiamo cercando di fare, mettendoci in contatto con altri professionisti che lavorano in Epic per aiutarci ad adattare il motore alle nostre esigenze specifiche; È stato un grande vantaggio per il progetto”.

Per curiosità, vorrei dirvi che il motore EGO di Codemasters È stato utilizzato per la prima volta in Colin McRae: Dirtun titolo pubblicato nel 2007 per PS3, Xbox 360 e PC.

EA WRC, in sviluppo da Codemasters ed Electronic Arts, uscirà nei negozi il 3 novembre ed è disponibile su PS5, Xbox Series Non verrà rilasciato su PS4 e Xbox One, ma non a causa del cambiamento del motoreMa a causa della necessità di creare ambienti più ampi.