Abbiamo testato il sistema di telecamere a batteria infinita utilizzando pannelli solari

Una delle aziende che offre le migliori telecamere di sorveglianza, senza dover ricorrere a canoni mensili, è il noto marchio Anker eufy. Questa azienda ha fotocamere molto economiche che possiamo controllare dal nostro telefono e che abbiamo Analizza alcuni prodotti.

eufyCam 3

Ma hanno anche fotocamere di fascia alta, tipo eufyCam 3 introdotto pochi giorni fa E siamo stati in grado di dimostrarlo.

Sono fotocamere di prim’ordine, con intelligenza artificiale avanzata, un sistema di elaborazione dati senza inviare nulla a Internet, ricarica solare e batteria illimitata, appunto.

Due fotocamere e una base

La confezione di vendita di questo prodotto è composta da una coppia di fotocamere eufyCam 3 e da una base Homebase 3, necessaria per il fissaggio delle fotocamere. Questa regola diventa la mente del sistema di allarme, anche se al momento non è compatibile con altri prodotti dell’azienda, anche se l’azienda ha già annunciato che nei prossimi mesi ci sarà un aggiornamento software che consentirà questa opzione.

Questa base è uno sviluppo per HomeBase 2 e lancia il nuovo software BionicMind AI, che consente di riconoscere i volti delle persone, vedere quali animali appaiono sulla fotocamera, ecc.

eufyCam 3

Come se non bastasse, ha 16 GB di memoria interna e uno slot per inserire un disco rigido, dando la possibilità di registrare video per molti anni. Dipenderà, ovviamente, dalla capacità del disco che mettiamo, che ovviamente non è inclusa nella confezione di vendita.

Accanto alla base ci sono due telecamere, progettate per essere posizionate all’esterno, che includono una staffa, viti e bulloni. La risoluzione massima è 4K, e una delle cose che ci è davvero piaciuta è che il trasferimento dei dati alla base, e quindi al cellulare, è davvero veloce e fluido, almeno rispetto ai modelli precedenti.

L’installazione è semplice, anche se è una buona idea collegare prima la telecamera e posizionarla nell’area che andremo a perforare, per assicurarsi che la copertura sia buona prima di iniziare a praticare i fori.

Le fotocamere possono bagnarsi, ovviamente, e il sole non è un problema. Infatti, nonostante possiamo caricarlo tramite USB C, la situazione ideale è metterlo in piena luce, in modo che il sole lo colpisca direttamente.

carica solare

eufyCam 3

L’affermazione principale di eufyCam 3 è che hanno pannelli solari che consentono alla batteria di caricarsi automaticamente.

In un clima normale, con sole e nuvole, l’autonomia delle telecamere può essere sufficiente per non doverle mai ricaricare. A Siviglia, a settembre, abbiamo assistito a un aumento dell’autonomia di circa il 2% al giorno, considerando che le telecamere erano accese.

eufyCam 3

Ciò significa che, in media, avremo bisogno di 50 giorni per riempire la batteria. Arrotondamento, due mesi.

Considerando che l’autonomia della batteria promessa dal brand è di circa 12 mesi, possiamo credere che, salvo eventuali guasti, non dovremo mai caricare queste fotocamere.

intelligenza artificiale avanzata

eufyCam 3

Per il software, la nuova base eufy consente nuove funzioni, come la possibilità di indossare volti familiari e il tipo di relazione con la casa, avvisare che stanno cercando di rubare la fotocamera (rilevando movimento), ecc.

Nella sezione Ogni telecamera nelle impostazioni, possiamo modificare parametri come rileva solo un’area del campo visivo, illumina l’ambiente con il LED integrato, possiamo parlare attraverso la telecamera, ecc.

Per quanto riguarda il software, l’unico aspetto negativo che vediamo è che la nuova base non è compatibile con fotocamere precedenti a quelle attualmente in commercio, cosa che ci si sarebbe dovuti aspettare prima dell’annuncio del nuovo pacchetto di vendita.

Nel complesso, speriamo che la promessa dell’azienda di compatibilità con le versioni precedenti sia reale. Nel frattempo, possiamo gestire più regole da un’unica applicazione.

Sistema potente e completo

eufyCam 3

Il prezzo di questo prodotto non è basso ma è come previsto soprattutto se lo confrontiamo con sistemi simili di marchi come Ring. Inoltre, include la ricarica solare, che è davvero utile in molti scenari.

Che sia interessante o meno dipende da cosa stiamo cercando, ma la promessa di eufy di non costringerti a pagare mensilmente per ottenere tutti i lavori è sicuramente qualcosa da tenere a mente.

