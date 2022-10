L’app Contatti Google avvierà una funzione a stella per semplificare la chiamata a qualcuno

Siamo di fronte a un’applicazione che ha impiegato del tempo per apparire sugli orologi intelligenti, Come Samsung Galaxy Watch 4, quindi oggi sappiamo che verrà pubblicato un post molto importante. e questo è I contatti di Google verranno aggiornati Con l’Assistente Google incluso per aiutare con alcune delle faccende quotidiane prima di effettuare una chiamata.

[El modo de conducción de Google Assistant cierra y continúa el lío de Google con Android Auto]

“Ok Google, chiama la mia ragazza”

Attraverso Insalata Androide come fonte per AndroideLo sappiamo Apparirà l’Assistente Google in Contatti Google in modo da poter associare la tua rubrica alle relazioni esistenti.

Ciò significa che i Contatti di Google si presenteranno nuova carta per le voci dei contatti in modo che l’Assistente Google possa identificarne uno. Le informazioni che verranno fornite saranno dati quali Giorno di nascita, indirizzo e pronuncia del nome e altro ancora.

Contatti app

Android gratuito

Verrà incluso anche il campo Relazione con la persona in modo che l’assistente utilizzi questa identificazione per associarti ad essa. Altri dati di interesse da aggiungere saranno allegati Come mamma, papà, fidanzata e tante altre persone, senza dover modificare le impostazioni dell’assistente e gli stessi contatti.

In realtà, tutti questi dati funzioneranno sull’Assistente Google per poter identificare la persona quando Eseguiamo il comando vocale per chiamarecosì le chiamate saranno semplificate e sarà più facile effettuare senza dover interagire con lo schermo del telefono.

Dati che possono essere inseriti

Android gratuito

In questo modo, l’Assistente Google, grazie a questa implementazione, richiederà più potenza da utilizzare quotidianamente da questa app Contatti Google. Quello che non sappiamo è se altri marchi porteranno questa funzione nelle loro app telefoniche come quelle di Samsung.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano