Come creare una cartella segreta su Android

Se vuoi mantenere la tua privacy e proteggere i tuoi file sensibili da occhi indiscreti, è meglio creare una cartella segreta. Successivamente, ti mostriamo come.

Sempre più persone Utilizzo del telefono cellulare per memorizzare informazioni personali, come estratti conto, foto, video, ecc. Pertanto, è essenziale prendersi cura della privacy e assicurarsi che questi oggetti siano fuori dalla portata degli altri, soprattutto quando si presta a qualcuno il proprio cellulare.

buon modo per Mantieni i tuoi dati privati ​​creando cartelle segrete, che contiene file personali che altre persone non possono visualizzare, dalle app predefinite. Ad esempio, se aggiungi immagini a questa cartella, non verranno visualizzate nella galleria.

Fortunatamente esistono diversi modi per creare cartelle segrete su Android, e nelle righe seguenti le tratteremo tutte, compreso il metodo finale, che consiste nel comprimere questi file con una password. Anche se puoi sempre farlo blocca le app Nessuno potrà accedervi.

Nascondi la cartella dal file manager

Il primo metodo che tratteremo è molto semplice e Non richiede l’installazione di software di terze partiPerché puoi farlo direttamente dal file manager che include il tuo dispositivo.

Su Android, durante la creazione di una cartella e prima del nome, Aggiungi il punto (.), questo indica al sistema che i file al suo interno non devono essere visualizzati in nessuna app sul dispositivo. Per esempio, Ci sarà qualcosa come “cartella segreta”. Ciò significa che se salvi le immagini lì, non appariranno nella galleria.

è un Modo efficace per creare cartelle segrete. Tuttavia, a causa di questi file e cartelle saranno comunque accessibili a chiunque dal file manager, se l’opzione di “Mostra file nascostiSi consiglia di utilizzare un’applicazione per bloccare l’accesso al suo contenuto con una password.

D’altra parte, c’è anche una cartella in Android chiamata “.nomedia”, che funge da cartella per Nascondi i file alla vista di tutti. È molto simile al metodo precedente di cui abbiamo parlato.

App per nascondere le cartelle

Se questo metodo non ti basta, puoi ricorrere a programmi di terze parti, come memorizzareÈ disponibile gratuitamente sul Play Store. Fondamentalmente ti consente di creare una sorta di cartella o deposito segreto, dove puoi archiviare tutti i tipi di file sensibili che non vuoi che nessuno veda. Inoltre, ti consente di bloccare questi album privati ​​con una password.

Tieni al sicuro | Play Store

altro Una buona alternativa è AndrognitoÈ anche gratuito e ti consente di nascondere in sicurezza tutti i tipi di file, da documenti, video e foto. Ha un’interfaccia attraente e facile da usare. Ma devi essere chiaro che se cambi telefono cellulare, tutti questi elementi nascosti non verranno trasferiti automaticamente.

androgeni | Play Store

Comprimi cartella con password

Oltre alle soluzioni di cui sopra, è possibile creare una cartella segreta e comprimerla con una password Impedire l’accesso a chiunque. Questa potrebbe essere l’alternativa definitiva, perché chiunque voglia hackerare i tuoi file dovrebbe conoscere la password.

Esistono alcuni file manager che consentono di comprimere file e cartelle, come Solid Explorer, anche se molti lo preferiscono. Scegli RARIn quanto è il più famoso in termini di compressione e decompressione.

SolidExplorer | Play Store

Raro | Play Store

Ma dovresti stare attento, perché se dimentichi la password, allora Perderai l’accesso a questi file che hai compresso nel vol. Tuttavia, è una delle migliori alternative per creare cartelle segrete, anche se sono visibili, non saranno accessibili.