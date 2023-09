Ha 4.565 milioni di anni e proviene da un pianeta scomparso

Quando, nel maggio 2020, uno strano meteorite con cristalli verdi fu trovato nel deserto del Sahara, non c’erano indicazioni che potesse essere… La più antica roccia vulcanica mai ritrovata.

Tuttavia, così è stato: una ricerca pubblicata ad agosto in Comunicazioni sulla natura La sua età è stimata a circa 4.565,56 milioni di anni faCon un margine di errore di 120mila anni. Si tratta infatti di una delle età più accurate mai calcolate per un oggetto spaziale, affermano i suoi autori.

Argcheck 002Yuri Emelin

Argcheck 002così si chiamava (e il suo nome risale alla regione dell’Erg Shish, nel sud dell’Algeria, dove è stato ritrovato), e si tratta, secondo le ipotesi degli scienziati, dei resti di un protopianeta nato all’alba del sistema solare ed è già scomparso.

Il nome specifico per questo tipo di roccia è Condrite. Tuttavia, a differenza di altri ritrovati, l’Erg Chech 002 appartiene alla categoria delle “acondriti non raggruppate”, il che significa che il suo corpo originale e se sia correlato ad altri è sconosciuto. Cioè, l’oggetto da cui era separato non veniva riconosciuto.

Per determinare la loro età, i ricercatori hanno analizzato… Isotopi del piombo e dell’uranio Dalla roccia. Dopo averlo confrontato con altri acondriti, hanno concluso che il corpo parentale di Arg-Chech doveva essere composto da un materiale contenente tre o quattro volte più alluminio 26 (un elemento chimico chiave per la datazione degli eventi) rispetto agli altri.

Da questo punto di vista la conclusione a cui sono giunti è questa Alluminio-26 Erano distribuiti in modo non uniforme nella nube di polvere e gas che formava il sistema solare.

Come mostrato Evgenij Kristianinov“, uno degli autori, in un articolo su Riservatezza“I nostri risultati contribuiscono a una migliore comprensione delle prime fasi dell’evoluzione del sistema solare e della storia geologica dei pianeti emergenti. “Non c’è dubbio che ulteriori studi su diversi gruppi di acondriti continueranno a migliorare la nostra comprensione e la nostra capacità di ricostruire la storia primordiale del nostro sistema solare”.